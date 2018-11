Simmering: Neues Buch „Wiener Neustädter Kanal“

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) lädt zu einer Buch-Präsentation im Festsaal im Amtshaus am Enkplatz 2 ein: Am Dienstag, 6. November, erfolgt dort um 19.00 Uhr die Vorstellung des neuen Bildbandes „Der Wiener Neustädter Kanal“. Der Bezirksvorsteher des 11. Bezirkes, Paul Johann Stadler, der Autor Fritz Lange, Museumsleiterin Petra Leban, Repräsentanten des Verlages und ehrenamtliche Bezirkshistoriker nehmen an der frei zugänglichen Veranstaltung teil. Das Buch dokumentiert die bewegte Geschichte des „Wiener Neustädter Kanals“, einer früher bedeutenden, weitläufigen Kanal-Anlage. Auskünfte dazu: Telefon 4000/11 127.

Die neue Publikation aus dem „Sutton Verlag“ hat einen Umfang von über 160 Seiten und enthält rund 220 Abbildungen. Das Werk ist im Handel um 29,99 Euro erhältlich (ISBN: 9783954009862). Fritz Lange zeigt in dem Band zumeist noch unveröffentlichte historische Fotoaufnahmen und Planunterlagen. Die Leserschaft wird über die Geschichte eines einmaligen Bauwerks aufgeklärt. Der Untertitel des Buches klingt verlockend: „Vergessenes und Wiederentdecktes in einzigartigen Bildern“. Die Präsentation endet mit Brot und Wein. Einen Bücher-Tisch gibt es obendrein. Mehr Informationen per E-Mail:

bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sutton Verlag – Verlagshaus 24:

https://verlagshaus24.de/kontakt/

Bezirksmuseum Simmering:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 11. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

