François Mairey IT-Leiter bei T-Mobile Austria

Wien (OTS) -

François Mairey, 45, seit 5. November 2018 IT-Leiter von T-Mobile Austria

20 Jahre Erfahrung im europäischen IT- und Telekombereich

Promovierter Physiker zuständig für IT-Transformation und Zusammenführung der IT-Landschaften von T-Mobile Austria und UPC sowie für Digitalisierung mittels agiler Methoden

Dr. François Mairey, 45, ist seit 5. November 2018 IT-Leiter (Senior Vice President Information Technologies) von T-Mobile Austria. Mairey wird als Bereichsleiter für die IT-Transformation des Unternehmens, insbesondere für die Zusammenführung der IT-Landschaften von T-Mobile Austria und UPC und für die Digitalisierung wichtiger Prozesse mittels agiler Methoden zuständig sein.



Der promovierte theoretische Physiker François Mairey ist IT-Profi mit langjähriger Erfahrung im Festnetz- und Mobilfunkbereich. Von 2011 bis 2018 war er bei der Tele2 Group, zuletzt als CTIO und Senior Transformation Manager, in Amsterdam, Stockholm und Wien tätig. Dabei war er u.a. für die Bereiche IT und Netzwerk für Deutschland, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Schweden und Österreich verantwortlich. Davor war er als Director Engineering Europe und Technical Director Belgium für die Netzplanung und die Implementierung eines europaweiten Shared Service Centers bei Clearwire Corporation/Sprint in Wien tätig. Von 1998 bis 2006 war er bei One GmbH (heute Hutchison Drei Austria) als Head of Radio Network Planning beschäftigt.



François Mairey absolvierte an der Fourier University of Franche-Comté in Frankreich sein Master-Studium in Physik und an der Universität Innsbruck das Doktorat der Naturwissenschaften.



Der gebürtige Franzose lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Wien.

