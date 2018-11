Josefstadt: „Schubertiade“ mit Studierenden am 8.11.

Wien (OTS/RK) - Exquisite Kompositionen von Franz Schubert (1797 – 1828) ertönen am Donnerstag, 8. November, bei einem Konzert im Festsaal des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18). Ab 19.00 Uhr interpretieren Talente aus der „Universität für Musik und darstellende Kunst Wien“ stimmungsvolle Schubert-Werke. Das Konzert steht unter dem Ehrenschutz der Bezirksvorsteherin des 8. Bezirks, Veronika Mickel-Göttfert. Die Studierenden stellen an diesem Abend mit dem Titel „Schubertiade“ ihr Können unter Beweis. Martin Vacha agiert bei dem Konzert als künstlerischer Leiter. Der Zutritt ist frei. Spenden der Zuhörerschaft nehmen die Organisatoren gerne an. Nähere Auskünfte: Telefon 403 64 15 (Ehrenamtliche Museumsleiterin Maria Ettl).

Martin Vacha führt das Publikum durch die Veranstaltung. Auf dem Klavier musiziert Nina Violetta Aichner. Die mitwirkenden Studentinnen und Studenten sind: Eva Falkner (Sopran), George Kounoupias (Tenor), Vladimir Cabak (Tenor), Benjamin Harasko (Bariton), Henrik Zenkert (Bass), Nikola Jevtic (Bass) sowie Tomoko Tamura (Klarinette). Das Bezirksmuseum Josefstadt ist oftmals der Schauplatz von Kultur-Terminen. Informationen zu künftigen Kultur-Angeboten erfragen Interessierte via E-Mail:

bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

MDW – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien:

www.mdw.ac.at/

Franz Schubert (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Schubert

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk