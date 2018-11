Modeschule Hetzendorf: Infotag für BewerberInnen

Wien (OTS) - Am Samstag, den 10. November 2018 öffnet die Modeschule Hetzendorf für interessierte SchülerInnen sowie deren Eltern ihre Türen. Von 9 bis 17 Uhr können die BesucherInnen hinter die Kulissen der breit gefächerten Ausbildung blicken und erhalten umfassende Informationen zur Anmeldung und Aufnahme. Zum ersten Mal wird neben der 5-jährigen Höheren Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung ein weiteres Ausbildungsangebot der Modeschule Hetzendorf vorgestellt - die im September 2019 startende 3-jährige Fachschule für Mode.

Vorträge, Infostände, Rundgänge und Beratungsgespräche

In stündlichen Informationsvorträgen gibt Direktorin Monika Kycelt einen Überblick über das Ausbildungsangebot der Modeschule Hetzendorf und erläutert das Aufnahmeverfahren. Lehrkräfte informieren über die Inhalte, Anforderungen und Berufschancen im Hinblick auf die 3-jährge Fachschule für Mode und die 5-jährige Höhere Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung. Bei der Besichtigung des Unterrichts in den Werkstätten, Ateliers und Unterrichtsräumen stehen Lehrkräfte sowie SchülerInnen für Auskünfte zur Verfügung. Wer sich für die Bewerbung an der 5-jährigen Höheren Lehranstalt interessiert, kann außerdem ein persönliches Beratungsgespräch in Bezug auf die künstlerischen Fähigkeiten nutzen. Ein künstlerisches Portfolio (kreative Arbeiten in verschiedenen Techniken) ist dazu mitzubringen.

Einzigartige Ausbildung für Fashiontalente

Die Modeschule Wien im Schloss Hetzendorf bietet eine exklusive Modeausbildung am Puls der Zeit. Das historische Ambiente im Barockschloss mit englischem Park bietet ideale Voraussetzungen für die Kreation neuer Ideen und schafft Raum für Konzentration, Inspiration und für die Entwicklung modischer Visionen. Freies, experimentelles Arbeiten, individuelle Betreuung, Praxisbezug und internationale Ausrichtung zeichnen den Unterricht aus.

Die 5-jährige Höhere Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung vereint gleichermaßen den künstlerisch-kreativen, handwerklichen und allgemeinbildenden Bereich und schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab. Die Auswahl an fünf Schwerpunkten – Modedesign/Kleidermachen, Modell-Modisterei, Produktgestaltung Taschen & Accessoires oder Schuhe, Strickdesign, Textildesign – ist ein einmaliges Angebot im deutschsprachigen Raum.

Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird auch eine 3-jährige Fachschule für Mode in Hetzendorf angeboten. Die 3-jährige Ausbildung mit Abschlussprüfung ist facheinschlägigen Lehrabschlüssen gleichgestellt und ersetzt die Unternehmerprüfung. Zwei Vertiefungen stehen zur Wahl: Fashion Styling oder Angewandte Betriebsführung.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Ein Buffet wird in bewährter Weise vom Verein Netz organisiert, der Familien mit lebensbegrenzt erkrankten Kindern unterstützt und begleitet (http://www.kinderhospiz.at).

