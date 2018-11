Jubiläumskonzert für Ö1-Sendereihe: „25 Jahre Intrada“ im ORF RadioKulturhaus und live in Ö1

Wien (OTS) - Die Ö1-Sendereihe „Intrada“ feiert ihren 25. Geburtstag – mit einem bunten Konzert, das die Vielfalt der österreichischen Musiklandschaft zeigt. Das Jubiläumskonzert findet am Freitag, den 16. November im ORF RadioKulturhaus statt und kann ab 19.30 Uhr live in Ö1 mitverfolgt werden.

Am Freitag, den 5. November 1993 ging „Intrada“ erstmals auf Sendung, dem Wochentag ist die Sendung bis heute treu geblieben und der Philosophie ebenso: Denn mit „Intrada“ sollte ein vielfältiges österreichisches Musikmagazin entstehen, das vor allem junge oder wenig bekannte Musiker/innen ins Rampenlicht rückt. Darunter fanden sich einst Namen wie Till Fellner, Angelika Kirchschlager oder Franz Welser-Möst. Sie traten damals ins öffentliche Musikleben ein und dieses Eintreten gab der Sendung auch ihren Namen. Musikalisch gesehen ist die „Intrada“ das Eröffnungsstück, die Ouvertüre sozusagen. Zahlreiche Jungtalente hat die Sendung bisher präsentiert, viele davon sind heute etablierte Künstler/innen.

So spannt das Geburtstagskonzert auch den Bogen von jenen, die noch am Beginn ihrer Laufbahn stehen, bis zu jenen, die bereits Fuß gefasst haben. Zu Gast sein werden „der Bass“ Günther Groissböck, der heute zu den international gefragtesten Sängern seiner Generation zählt, das Eggner Trio, das beim 10-jährigen Jubiläum der Sendung gerade zu den „Newcomern“ zählte, die Pianistin Ingrid Marsoner sowie der Geiger und Komponist Florian Willeitner. Mit dem Simply Quartet und dem Duo Bubreg betreten zwei noch ganz junge Ensembles, die vor allem in den vergangenen zwei Jahren von sich reden machten, die Bühne. So blickt „Intrada“ zurück und erwartungsvoll nach vorne – gemeinsam mit jenen, die die Sendung prägen.

Das „25 Jahre Intrada“-Jubiläumskonzert findet am Freitag, den 16. November um 19.30 Uhr im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses statt. Der Eintritt beträgt EUR 7,-; für Ö1 Mitglieder ist der Eintritt frei. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

