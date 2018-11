Unkompliziert aufs Wasser

Nautik in Kroatien - Küstenpatent

Zagreb,Wien (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Die Republik Kroatien, in der heutigen Form gegründet im Jahre 1991, zählt zu den jüngsten Staaten Europas. Das Land verfügt auf dem Gebiet des Wassersports über einen wertvollen Schatz, denn an Traumstränden besteht in Kroatien kein Mangel: die Länge der Küstenlinie allein des Festlandes beträgt 1.778 Kilometer. Zählt man die Hunderte Inseln Kroatiens hinzu, ergeben sich 6.176 Kilometer Küstenlinie.

Wassersport in sauberen Gewässern

Kroatien verfügt als einer von wenigen Staaten weltweit über eine gut durchorganisierte Wasserordnungspolitik. Die gesetzlichen Regelungen sind detailliert und dennoch liberal. Dabei spielt der Umweltschutz in Kroatien schon immer eine große Rolle. Das zahlt sich aus: so ist nach einer Studie des deutschen ADAC aus dem Jahre 2006 die kroatische Adria der sauberste Teil des Mittelmeeres.

Anerkennung vom Küstenpatent



Mit dem Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union im Jahre 2013 hat sich der Zugang zu kroatischen Gewässern für EU-Bürger weiter vereinfacht - Patente zum Führen von Wasserfahrzeugen werden meist gegenseitig in der Europäischen Union anerkannt. www.kuestenpatent-kroatien.at

Unkompliziert aufs Wasser: das Kroatische Küstenpatent B

Für Interessierte des Segelsports ist Kroatien eine der beliebtesten Regionen Europas. Mit dem Kroatischen Küstenpatent B, welches man unkompliziert beispielsweise bei AC Nautik e.U erwerben kann, steht allen Wassersportbegeisterten der Reichtum der Region zur Verfügung. Es berechtigt zum Führen von Wasserfahrzeugen bis zu einer Bootsgröße von rund ca.18 m Länge, je nach Bauart vom Boot / Yacht. Die erlaubte Motorleistung ist nicht begrenzt. Mit dem Kroatischen Küstenpatent B darf man sich unbegrenzt von der kroatischen Küste 12sm entfernen. Es beinhaltet auch eine UKW-Seefunkberechtigung für Kroatien. Das Kroatische Küstenpatent B wird zudem von einigen EU-Ländern unter bestimmten landesspezifischen Bedingungen anerkannt. Weitere Informationen unter https://tinyurl.com/acnautik-kpatent

