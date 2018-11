Comodo CA firmiert um und nennt sich nun Sectigo

Neue Marke stärkt kontinuierliche Innovation im Bereich IoT, Web Security; Meilensteine für einjähriges Wachstum angekündigt

"Dies ist eine spannende Zeit für unser Unternehmen", erklärte Bill Holtz, CEO von Sectigo. "Mit der Umbenennung in Sectigo betonen wir unsere Expansion über SSL hinaus auf IoT und Web-Sicherheit und kündigen unser Engagement an, das Internet sicherer und geschützter zu machen - für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen. Wir konzentrieren uns auf Lösungen, bei denen Normen überdacht werden und die die Branche als Ganzes voranbringen. Wir planen, der weltweit vertrauenswürdigste, innovativste und kundenorientierteste Partner für die Sicherung aller Websites, Transaktionen, Kommunikationen und verbundenen Geräte zu werden."

Sectigo hat seit der Übernahme des Unternehmens im Oktober 2017 viele Meilensteine erreicht, darunter:

Sicherheitsinnovationen und -standards

Sectigo begann mit dem Ausbau der Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens über das Kerngeschäft mit digitalen Zertifikaten TLS/SSL hinaus und setzte die Zusammenarbeit mit den zuständigen Normenorganisationen fort.

IoT Manager - Einführung der IoT-Gerätesicherheitsplattform zum Schutz von Geräten und Netzwerken vor Cyberangriffen durch eine effektive digitale PKI-Identität, die eine Reihe von Branchen und Anwendungen abdeckt, darunter Industrieautomation, medizinische Geräte, Automobil, Telekommunikation, Smart Cities/Smart Building und Unterhaltungselektronik.

- Einführung der IoT-Gerätesicherheitsplattform zum Schutz von Geräten und Netzwerken vor Cyberangriffen durch eine effektive digitale PKI-Identität, die eine Reihe von Branchen und Anwendungen abdeckt, darunter Industrieautomation, medizinische Geräte, Automobil, Telekommunikation, Smart Cities/Smart Building und Unterhaltungselektronik. Certificate Manager 6.0 - Veröffentlichte erweiterte Funktionen zur Verwaltung aller Anforderungen an Unternehmenszertifikate über eine einzige Schnittstelle: automatisierte Erkennung und Übernahme von Zertifikaten, die von SSL-Anbietern, Active Directory Certificate Services, automatisierte Registrierung und Erneuerung unter Administratorkontrolle von Public SSL-, Private SSL-, Benutzer-, Mobilgerät-, SMIME- und IoT-Zertifikaten unter Verwendung von Protokollen nach Industriestandard.

- Veröffentlichte erweiterte Funktionen zur Verwaltung aller Anforderungen an Unternehmenszertifikate über eine einzige Schnittstelle: automatisierte Erkennung und Übernahme von Zertifikaten, die von SSL-Anbietern, Active Directory Certificate Services, automatisierte Registrierung und Erneuerung unter Administratorkontrolle von Public SSL-, Private SSL-, Benutzer-, Mobilgerät-, SMIME- und IoT-Zertifikaten unter Verwendung von Protokollen nach Industriestandard. CodeGuard, Inc. - Übernahme von CodeGuard , einem weltweit führenden Anbieter von Website-Wartung, Backup und Disaster Recovery. CodeGuard, das seine Marke beibehält, ist inzwischen auf sechs Standorte in EMEA und APAC angewachsen, um der internationalen Nachfrage gerecht zu werden, und erwartet ein Wachstum von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

- , einem weltweit führenden Anbieter von Website-Wartung, Backup und Disaster Recovery. CodeGuard, das seine Marke beibehält, ist inzwischen auf sechs Standorte in EMEA und APAC angewachsen, um der internationalen Nachfrage gerecht zu werden, und erwartet ein Wachstum von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Standards Leadership - Etablierte globale Branchenmitgliedschaften, um Industriestandards vom WiMAX Forum, GSMA, Zigbee, OCF und Joint Venture Silicon Valley voranzubringen.

Geografische Expansion und Top-Talente der Branche

Seit der Übernahme hat Sectigo eine neue Unternehmenszentrale in Roseland, NJ, und ein neues Entwicklungszentrum in Ottawa, Kanada, eröffnet, um zusätzliche F&E- und Qualitätssicherungsfunktionen unterzubringen und Dienstleistungen in fünfzehn verschiedenen Sprachen anzubieten. Das Unternehmen erhöhte die Mitarbeiterzahl in allen Niederlassungen weltweit um 17 %, erweiterte sein Führungsteam durch Branchenveteranen und beschäftigt nun mehr als 230 Mitarbeiter.

Neue Website und Online-Ressourcen

Im Rahmen der Umbenennung hat Sectigo erhebliche Technologieinvestitionen getätigt, um neue Web-Immobilien bereitzustellen, bei denen Unternehmen jeder Größe bequem Business-Security-Produkte kaufen können, einschließlich einer vollständigen Palette von SSL-Zertifikaten. Die neue Flaggschiffseite des Unternehmens, Sectigo.com, bietet ein moderneres Erlebnis mit intuitiver Navigation, optimiertem Bezahlvorgang, einer Reihe von Zahlungsoptionen, umfangreichen Produkt- und Dienstleistungsinformationen und verbessertem Online-Support.

Sectigo debütiert mit einem YouTube-Kanal, der eine Reihe hilfreicher Videos anbietet, darunter eine Firmenvorstellung. Der Sectigo Blog gibt auch Antworten auf FAQs darüber, was sich mit den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens ändert und was nicht.

Informationen zu Sectigo

Sectigo (ehemals Comodo CA) bietet Web-Sicherheitsprodukte, die Kunden beim Schutz, der Überwachung, der Wiederherstellung und der Verwaltung ihrer Webpräsenz und der angeschlossenen Geräte unterstützen. Als größte kommerzielle Zertifizierungsstelle, der Unternehmen weltweit seit mehr als 20 Jahren vertrauen, mit mehr als 100 Millionen ausgestellten SSL-Zertifikaten in über 200 Ländern, verfügt Sectigo über die bewährte Leistung und Erfahrung, um die wachsenden Anforderungen an die Sicherung der heutigen digitalen Landschaft zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sectigo.com oder kontaktieren Sie sales @ sectigo.com.

