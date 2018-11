TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Wer trägt mehr Wut in sich", von Floo Weißmann, Ausgabe vom 4. November 2018

Berichte über Migranten auf dem Weg in die USA bedeuteten für Trump ein politisches Geschenk im Finale des Wahlkampfs.

Innsbruck (OTS) - Übermorgen entscheiden die Amerikaner über die politische Zukunft von Donald Trump. Zwar steht der Präsident bei der Kongresswahl nicht am Stimmzettel. Aber die Wahl ist auch eine indirekte Abstimmung über den Trumpismus. Sollte es den Demokraten gelingen, die Kontrolle über eine der beiden Kongresskammern zu erringen, dann könnten sie Trump für die zweite Hälfte seiner Amtszeit innenpolitisch blockieren. Und auch die Wiederwahlchancen des Präsidenten für 2020 würden sinken.

Die Mehrheit der Amerikaner lehnt den Präsidenten und seine Politik ab. Für Trump und die Republikaner geht es deshalb darum, ihre Anhänger möglichst zahlreich an die Wahlmaschinen zu bringen. Dafür bedient sich Trump nun jener Strategie, die ihm schon bei seinem überraschenden Wahlsieg 2016 geholfen hat: Er schürt die Ängste weißer Amerikaner vor einem politischen, kulturellen und ökonomischen Abstieg. Berichte über Tausende Mittelamerikaner auf dem Weg Richtung USA bedeuteten für ihn ein politisches Geschenk im Finale des Wahlkampfs. Trumps Lügen und Dramatisierungen verfangen zumindest bei der eigenen Klientel, wie Umfragen zeigen. Angst und Wut treiben die Menschen offenbar eher zur Wahl als Dankbarkeit für die gute Wirtschaftslage.

Empörung dient aber auch der Mobilisierung der Gegenseite. Viele Demokraten wollen in erster Linie den Präsidenten und seine Politik in die Schranken weisen. Es geht um eine gänzlich andere Vision von Amerika, um ein bunteres Land und auch um eine größere Rolle des Staates. Trumps radikale und unterschwellig rassistische Rhetorik der vergangenen Tage heizt nicht allein die Emotionen seiner Anhänger an, sondern auch die seiner Gegner. Am Ende könnte jenes Lager gewinnen, das mehr Wut in sich trägt.

