Vier Männer wegen Verdacht auf Einbruchsdiebstahl festgenommen

Datum: 03.11.2018

Uhrzeit: 20:25 Uhr

Adresse: 10., Knöllgasse

Gestern Abend beobachtete eine aufmerksame Bewohnerin eines Wohnhauses, wie zunächst zwei, dann vier Männer versuchten in eine Wohnung gegenüber ihrer eigenen einzudringen. Sie verständigte die Polizei, welche die vier Männer noch beim Hantieren am Türschloss antreffen konnte. Die vier Personen gaben an, dass sie auf Wunsch der abwesenden Bewohnerin des Tatobjektes die Türe zu öffnen versuchten. Im Zuge der Sachverhaltsfeststellungen stellte sich heraus, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Alle vier Männer – drei Nigerianer (21, 22, 46) und ein Simbabwer (27) – wurden wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls festgenommen und befinden sich in Haft. In ihrem Gewahrsam konnte einschlägiges Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.

