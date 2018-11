2. Niederösterreichische Freiwilligenmesse

Unter dem Motto „Ja, ich will“ am 11. November 2018 im Landhaus St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Über 660.000 Personen leisten in Niederösterreich ehrenamtliche Arbeit. „Ob im Sozialbereich, in der Kultur oder im Umwelt- oder Katastrophenschutz – ohne ehrenamtliche Arbeit wäre vieles in unserer Gesellschaft nicht möglich. Freiwilliges Engagement steht für Zusammenhalt und Solidarität, ohne diese Werte wäre unsere Welt um einiges kälter. Ich freue mich daher, dass die NÖ Freiwilligenmesse auf so reges Interesse stößt und das Landhaus in St. Pölten zum zweiten Mal Gastgeber ist“, unterstützt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Initiative der Kultur.Region.Niederösterreich. Für die Besucher öffnet Landeshauptfrau Mikl-Leitner auch ihr Büro und lädt von 11.00 bis 14.00 Uhr zu einem Tag der offenen Tür.

Nach dem großen Erfolg des Vorjahres nehmen heuer über 60 Aussteller an der Messe teil und präsentieren ihre Möglichkeiten zur Freiwilligenarbeit. Interessierte finden vielfältige Angebote von Bildung, Kunst und Kultur, Integration, Entwicklungszusammenarbeit bis hin zu Senioren, Soziales, Sport, Umwelt und Zivilcourage.

„Anderen helfen, Verantwortung übernehmen, das erfordert einen großen persönlichen Einsatz, zugleich bekommt man viel positive Energie zurück. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, sich für die Gemeinschaft und ein Miteinander einzusetzen“, so Martin Lammerhuber Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich und Initiator der Niederösterreichischen Freiwilligenmesse.

Ein attraktives Rahmenprogramm mit einem ORF Radio Niederösterreich Frühschoppen, Workshops und Vorträgen, offenem Singen, Tag der offenen Tür im Büro der Landeshauptfrau, Gratiseintritte ins Museum Niederösterreich und Festspielhaus St. Pölten, Studioführungen im ORF Landesstudio u.v.m. wartet auf die Besucher.

2. NÖ Freiwilligenmesse, 11. November 2018 von 10.00 bis 17.00 Uhr, Landhaus St. Pölten, Rahmenprogramm mit Workshops und Vorträgen, Gratis-Parkmöglichkeiten in der Landhausgarage, www.freiwilligenmesse.at.

