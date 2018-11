„ORF III Themenmontag“ über Hausmittel und Volksmedizin, „Themenmontag: Der Talk“ zur aktuellen Beißkorb-Debatte

Wien (OTS) - Im „ORF III Themenmontag“ am 5. November 2018 dreht sich in drei Dokumentationen alles um Glaubwürdigkeit und Wirkung von Hausmitteln und Volksmedizin, so u. a. in der ORF-III-Neuproduktion „Omas Hausmittel – Wo sie helfen, wo sie schaden“. Anschließend widmet sich „Themenmontag: Der Talk“ aus aktuellem Anlass der neu entbrannten Debatte rund um die Beißkorbpflicht für sogenannte „Kampfhunde“.

Den Auftakt macht im Hauptabend die neue ORF-III-Dokumentation „Omas Hausmittel – Wo sie helfen, wo sie schaden“ (20.15 Uhr). Hühnersuppe gegen Grippe, Wadenwickel bei Fieber oder heißes Olivenöl gegen Ohrenschmerzen – seit Generationen werden diese alten Hausmittel tradiert – und sie halten sich hartnäckig. Regisseur Thomas Hanifle untersucht, wie weit sie tatsächlich wirken und was die moderne Medizin dazu sagt. Dabei fördert er interessante Erkenntnisse zutage.

Die anschließende Doku „Tradition des Heilens – Auf den Spuren der Volksmedizin“ (21.05 Uhr) von Wolfgang Niedermair bleibt im Gefilde der volkstümlichen Heilpraktiken. Die Natur, die vor der eigenen Haustür liegt, war für lange Zeit eine günstige und leichter zugängliche Alternative zu den städtischen Apotheken. Daraus resultiert die Bezeichnung „Arme-Leute-Medizin“, mit der die Naturheilkunde versehen wurde. Kräuter setzte man dabei vielseitig ein, verarbeitete sie zu Salben, Ölen oder zu Kräuterwickeln. Der Film erforscht den Mythos der Volksmedizin und geht der Frage nach, inwieweit diese heute noch sinnvoll ist und worin ihr Potenzial liegt.

Der „ORF III Themenmontag“ setzt mit der Dokumentation „Honig:

Wirklich so gesund?“ (21.55 Uhr) von Tim Boehme fort. Honig soll bakterielles Wachstum verhindern, die Wundheilung fördern und gegen Erkältungen und Fieber helfen. Der Film beleuchtet die gesundheitsfördernden Effekte, die in vielen Honigsorten nachgewiesen wurden, räumt aber auch mit gewissen Mythen auf – denn ein Allheilmittel ist Honig definitiv nicht.

„Themenmontag: Der Talk“ (22.45 Uhr) widmet sich der aktuellen Beißkorb-Debatte. Ein Bub in Wien stirbt nach einem Hundebiss, ein Mädchen wird in Niederösterreich von einem Hund lebensgefährlich verletzt, ein anderes Mädchen an einem Wochenende gleich mehrmals von demselben Hund attackiert. In den vergangenen Wochen häufen sich die Meldungen über Hundeattacken. Im vergangenen Jahr mussten gar 3.600 Personen nach einem Hundebiss ins Krankenhaus. Wie soll man nun mit dem „besten Freund des Menschen“ umgehen? Braucht es eine allgemeine Beißkorbpflicht? Sollen „Kampfhunde“ überhaupt verboten werden? Oder ist das alles nur Panikmache? Darüber diskutieren Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer mit ihren Gästen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at