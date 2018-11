Zadic: „Die strafrechtlichen Ermittlungen haben dazu geführt, dass geheime Akten nicht mehr sicher sind.“

Ohne Verfahren hätte es Amtshilfe geben müssen

Wien (OTS) - Nachdem die Ermittlungen gegen BVT-Direktor Peter Gridling eingestellt wurden, stellt Alma Zadic von der Liste Pilz fest: „Das Strafverfahren gegen BVT-Direktor Gridling wurde eingestellt. Die Ermittlungen haben jedenfalls dazu beigetragen dass geheime Akten nun nicht mehr so sicher sind und wir nach wie vor nicht wissen wer denn alles Zugriff hatte auf Akten des Extremismus Büro. Wäre der Direktor nicht angeklagt worden, hätte es nämlich Amtshilfe geben könnten.“ Weil gegen den Leiter des Verfassungsschutzes ermittelt wurde, hätte er sich durch die Amtshilfe selbst belasten müssen. Zadic weiter: „Durch das Verfahren gegen Gridling wurde es also erst möglich, eine Razzia in einer den sensibelsten Behörden Österreichs durchzuführen.“



Andreas Wieselthaler, Leiter des Bundesamts zur Korruptionsbekämpfung (BAK) erklärte im U-Ausschuss, im staatlichen Bereich sei eine Amtshilfe, die zwingend ausgeführt werden müsse, immer zu bevorzugen. „Es soll zu keiner Situation kommen, in der sich zwei bewaffnete Gruppen gegenüberstehen.“ Auch Alma Zadic ist der Meinung, dass diese Situation niemals hätte entstehen dürfen.



„Wir sind gespannt, was wir von Direktor Gridling am 7.11. beim U-Ausschuss hören werden.“ erklärt Zadic. „Besonders freuen wir uns auf kommenden Dienstag, wo uns BMI-Generalsekretär Peter Goldgruber und Kickls Kabinettmitarbeiter Udo Lett Frage und Antwort stehen. Dabei wird es die ein oder andere Überraschung geben.“



