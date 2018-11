Nehammer: Null-Toleranz bei Verbrechen gegen Journalisten

Der 2. November ist der „Internationale Tag gegen die Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten“

Wien (OTS) - „Verbrechen gegen Journalistinnen und Journalisten dürfen nirgendwo einen Platz haben. Die Pressefreiheit und der damit verbundene Schutz vor Verbrechen und Gewalt ist ein wesentliches Element einer freien Gesellschaft“, so Karl Nehammer, Mediensprecher der neuen Volkspartei.



„In der jüngeren Vergangenheit kam es auch in Europa, zum Beispiel in Malta, der Slowakei und in Bulgarien zu Morden an Journalistinnen und Journalisten. Hier darf es absolut keine Toleranz geben. Es ist auch entscheidend, dass Vorfälle wie jene im sozialdemokratisch regierten Rumänien, wo die Regierung aggressiv gegen Journalisten vorgeht, aufgeklärt und streng geahndet werden“, so Nehammer abschließend.

