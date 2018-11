„Hohes Haus“ mit Kardinal Schönborn im Interview

Am 4. November um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 4. November 2018, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Abgeschoben

Am Mittwoch hat die Regierung bekanntgegeben, dass Österreich aus dem geplanten UNO-Migrationspakt aussteigen wird. Der Pakt enthalte zu viele negative Aspekte, etwa dass die Tätigkeit der Behörden bei Abschiebungen eingeschränkt werden könnte. Drei Tage zuvor hat eine geplante Abschiebung einer dreiköpfigen Familie, die in Vorarlberg als vorbildlich integriert gilt, österreichweit Wellen geschlagen. Die schwangere Ehefrau kollabierte aufgrund der Stresssituation und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Mann und der dreijährige Sohn wurden von den Behörden nach Wien gebracht. Eine getrennte Abschiebung wird es aber nicht geben. Kathrin Pollak über Österreichs Abschiebepolitik.

Zur österreichischen Asyl- und Fremdenpolitik sowie anderen aktuellen Themen ein ausführliches Interview mit Kardinal Christoph Schönborn.

Angehoben

Mitte Dezember soll die Reform der Sozialversicherungen im Nationalrat beschlossen werden. Ein bisher wenig beachteter Aspekt:

Mit der Kassenreform wird auch der Fonds für die Abgeltung der Privatspitäler angehoben. Durch die Aufstockung kommt auch ein Spital in den Genuss der Leistungsabgeltung, das bisher leer ausging: die Privatklinik Währing in Wien, in der bisher vor allem Schönheitsoperationen durchgeführt wurden. Kritiker sehen darin mehr eine parteipolitische und weniger eine sozialpolitische Vorgangsweise. Dagmar Wohlfahrt berichtet.

Angestoßen

Um den Plastikmüll auf unserem Planeten zu verringern, verschärft die Europäische Union die Auflagen für Produzenten und Konsumenten. Dadurch angestoßen, beginnen immer mehr Betriebe, sich auf die kommende Situation einzustellen und neue umweltfreundliche Geschäftsfelder zu entwickeln. Kathrin Pollak berichtet.

