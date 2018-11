Offizielle Vorstellung des Honor Magic2 in China

Peking (ots/PRNewswire) - Das Honor Magic2, ein Wunder der Ingenieurskunst angefüllt mit der technischen Expertise von Honor, wurde heute offiziell in Peking vorgestellt. Aufbauend auf dem Erfolg des ersten und wahren KI-gestützten Smartphones, dem Honor Magic, das im Jahr 2016 herausgebracht wurde, ist das Honor Magic2 dazu ausersehen, mit seiner breiten Palette an futuristischen technologischen Funktionen die Smartphones auf eine neue Stufe zu bringen - das weltweit erste Magic Slide Full-View-Display erreicht ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von fast 100 %. Der Kirin 980 mit KI-Schwerpunkt bietet eine höhere Intelligenz und KI-Rechenleistung; YOYO, ein leistungsstarker, virtueller Assistent bietet einen All-in-One Smart-Living Enabler, der Gedankenlese- und Maschinenlern-Fähigkeiten besitzt und die KI-gestützte Einrichtung der Sechs-Linsen-Kamera bietet ein revolutionäres fotografisches Erlebnis.

Ausgestattet mit dem Magic Slide Full-View-Display, dem Kirin 980 Prozessor und einer KI-gestützten Sechs-Linsen-Kamera, wird das modernisierte Honor Magic2 die Smartphones in die KI-Ära 3.0 führen.

Das Magic Slide Full-View-Display Erschließt Neue Horizonte

Als weltweit erstes Smartphone mit dem Magic Slide Full-View-Display, ist das Honor Magic2 ein "ultra-schlichtes" Designmodell, das mit dem bahnbrechenden 6,39 Zoll (16,23 cm) Magic Slide Full-View-Display, das keine Aussparungen aufweist, eine einzigartige Benutzerfreundlichkeit erzielt. Das Smartphone hat ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von fast 100 % und eine optische In-Display-Technologie zur Fingerabdruckerkennung. Ein Verschieben nach unten öffnet die Tür zu einem spektakulären, visuellen Erlebnis.

Die Nächste Generation des KI-gestützten Kirin 980 Prozessors

Das Honor Magic2 stellt ein Rundum-Upgrade an der intelligenten Front dar, und wird vom Kirin 980 Prozessor mit KI-Schwerpunkt angetrieben, dem weltweit ersten Prozessor mit Doppelkern NPU. Dies ermöglicht eine hochleistungsfähige Rechenleistung zur KI-Berechnung und bietet dem Nutzer eine außergewöhnliche KI-gestützte User Experience.

Mit 4.556 Punkten in seiner KI-Leistungsbewertung, ist YOYO das Kernstück des Honor Magic2 KI-Systems, Magic UI. Ausgestattet mit Computer-Vision, natürlicher Sprachverarbeitung, Maschinenlern-Fähigkeiten sowie Entscheidungs- und Empfehlungssystemen, ist YOYO ein All-in-One Smart-Living Enabler, der mit der Zeit lernt und sich weiterentwickelt. Die Fähigkeiten von YOYO übertreffen die gewöhnlicher virtuellen Sprachassistenten. Es kann identifizieren, lernen, denken und sich verbessern. YOYO definiert die Interaktion zwischen Mensch-KI neu, um eine beispiellose und szenarienbasierte User Experience zu bieten, die das Honor Magic2 zum intelligentesten KI-Mobiltelefon auf dem Markt macht.

Fotos wie nie zuvor durch die KI-Gestützte Sechs-Linsen-Kamera

Mit der eingebauten Drei-Linsen-Rückkamera mit 24 Megapixeln und einem 17 mm Ultraweitwinkel sowie einer einziehbaren Drei-Linsen-Frontkamera mit 16 Megapixeln, bietet das Honor Magic2 ein revolutionäres fotographisches Erlebnis. Zusätzlich zur Bildsegmentierung für die automatische Ausführung der Fotoretusche durch das Feintuning der Parameter mit der bahnbrechenden, KI-gestützten Rückkamera, nutzt die einziehbare Frontkamera ebenfalls eine 3D-Gesichtserkennung und Portrait-Beleuchtungsfunktionen auf hohem Niveau und kreiert so künstlerische Selfies mit ausgezeichneten Verschönerungs- und Bokeh-Effekten.

Das Honor Magic2 ist mehr als ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Es ist ein futuristisches Gerät, dass uns unzweifelhaft über unsere Wettbewerber erhebt. Das Mobiltelefon wird dem Nutzer aufgrund von YOYO, dem Magic Slide Full-View-Display, dem Kirin 980 Prozessor, der Graphen Heatspreader-Technologie, der 40-W-Supercharge-Technologie zertifiziert vom TÜV Rheinland, dem bionischen 3D-Lichtdetektor, dem weltweit ersten Dual SIM Dual VoLTE, dem weltweit ersten GPS mit zweifacher Frequenz und einer beispiellosen W-LAN Downloadgeschwindigkeit von 1,7 Gbps ein unvergleichliches Erlebnis bescheren. Ausgestattet mit einer großen Bandbreite an modernster Technik und hochleistungsfähigen Funktions-Upgrades ist das Honor Magic2 auf bestem Wege zum Mobiltelefon des Jahres zu werden und ein weiter in den Highend-Technologiemarkt vorzudringen. Die fortschreitende Weiterentwicklung bezeugt zudem den wesentlichen Fortschritt für Honor in Richtung des Ziels, innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einer der 3 Top-Marken für Mobiltelefone weltweit zu werden.

Das Honor Magic2 wird in China ab dem 5. November 2018 bei Vmall, JD, Tmall, Suning, YHD und GOME zu einem empfohlenen Einzelhandelspreis von 3.799 RMB zur Vorbestellung zur Verfügung stehen. Der offizielle Verkaufsstart in China ist der 6. November 2018.

Im Zuge der heutigen Veranstaltung stellte Honor ebenfalls die HONOR WATCH als erste Flagship-Smartwatch der Marke vor. Ausgestattet mit einem runden 1,2 Zoll (2,54 cm) AMOLED-Touchscreen und einem Wendearmband ist die HONOR WATCH eines der schlankesten Smartwaches auf dem Markt. Die Smartwatch hält dank der branchenweit ersten Dual-Chipsatz-Architektur sieben Tage lang mit einer einzigen Akkuladung und unterstützt Funktionen wie Herzfrequenzmessung in Echtzeit, präzise Navigation und Gesundheits-Tracking. Die weltweite Veröffentlichung dieses Gadgets ist für den Januar des Jahres 2019 geplant.

Über Honor

Honor ist eine führende Smartphone-Elektronikmarke. Ganz nach dem Slogan "For the Brave" (Für Mutige) wurde die Marke kreiert, um die Bedürfnisse der Digital Natives mit für das Internet optimierten Produkten zu erfüllen, die eine überragende User Experience kreieren, zur Aktion anregen, Kreativität fördern und die Jugend dazu befähigen, ihre Träume zu verwirklichen. Honor hat sich somit ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, mit dem der eigene Mut der Marke bewiesen wird, die Dinge anders anzugehen und die nötigen Schritte zu tun, um die neusten Technologien und Erfindungen für ihre Kunden einzuführen.

