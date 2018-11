SPÖ-Termine von 5. November bis 11. November 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 5. November 2018:

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt (in Kooperation mit dem Austrian Institute for International Affairs (oiip), dem Austro-French Centre for Rapprochement in Europe and the International Institute for Peace (IIP) und dem Haus der Europäischen Union) zur Veranstaltung „European Alternatives for the Western Balkan Youth 2030: Education, Reconciliation and Social Equality“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc99ufxg (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

18.30 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Kultursprecher Thomas Drozda wird bei der Verleihung des Österreichischen Buchpreises 2018 anwesend sein (Kasino am Schwarzenbergplatz, Schwarzenbergplatz 1, 1010 Wien).

20.00 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Kultursprecher Thomas Drozda nimmt an der Eröffnung der Ausstellung "Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures" von Wes Anderson im Kunsthistorischen Museum teil (Kuppelhalle, Kunsthistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien).

DIENSTAG, 6. November 2018:

19.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Soirée des Volkstheaters und des Parlaments zum Gedenken an die November-Pogrome teil (Volkstheater).

MITTWOCH, 7. November 2018:

18.30 Uhr Im Rahmen der Reihe RI-Fokus findet ein Gespräch anlässlich „100 Jahre Republiksausrufung“ mit Barbara Coudenhove-Kalergi (Journalistin und Herausgeberin) und der stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner zum Thema „Unsere Republik – Reflexionen über Österreichs Vergangenheit und Zukunft“ statt. Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y72l56f3 (Karl-Renner-Institut, Kaminzimmer, Khleslplatz 12, 1120 Wien).

DONNERSTAG, 8. November 2018:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

18.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer eröffnet das Internationale Menschenrechtssymposium der Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen - St. Georgen (Johann Gruber Pfarrheim, Linzer Straße 8, 4222 St. Georgen an der Gusen).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie Reloaded“, kuratiert von Isolde Charim, spricht Andreas Reckwitz (deutscher Soziologe und Kulturwissenschaftler) zum Thema „Das Band zerreißt – Neue Konfliktlinien durch gesellschaftlichen Strukturwandel“. Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/ybmy4qsv (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 9. November 2018:

9.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt am Empfang für österreichische Shoah-Überlebende aus Israel zum Gedenken an die Novemberpogrome teil (Großer Redoutensaal, Hofburg).

SAMSTAG, 10. November 2018:

11.00 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Kultursprecher Thomas Drozda nimmt an der Eröffnung des Hauses der Geschichte Österreich teil (Camineum der Österreichischen Nationalbibliothek, Josefsplatz, 1010 Wien).

18.00 Uhr Die Wiener Bildungsakademie, die SPÖ, die SPÖ Wien, der SPÖ-Parlamentsklub, der SPÖ-Klub im Wiener Rathaus, die FSG und das Karl-Renner-Institut laden zur Feier „100 Jahre Republik“. Auf dem Programm stehen u.a. Statements der gf. SPÖ-Parteivorsitzenden und Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner, der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures und des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig. Die Festansprache hält Bundespräsident a.D. Heinz Fischer. Schauspieler Harald Krassnitzer hält die Festrede. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda wird anwesend sein. Einlass ist um 17.00 Uhr. Die Veranstaltung wird per Livestream auf der Facebook-Seite der Wiener Bildungsakademie (https://www.facebook.com/wibiak/) übertragen. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter herger@wiener-bildungsakademie.at (Gösserhalle, Laxenburger Straße 2B, 1100 Wien). (Schluss) mp

