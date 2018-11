„Europastudio“ mit Prof. Paul Lendvai: Merkels Rückzug – Europa im Ungewissen

Am 4. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach der Wahl in Hessen hat die deutsche Langzeit-Kanzlerin Angela Merkel diese Woche einen Paukenschlag gesetzt. Im Dezember tritt sie als CDU-Chefin zurück, in drei Jahren endet auch ihre Kanzlerschaft. Was bedeutet dieser Rückzug auf Raten für Europa? Wird die lange Periode des Übergangs zu größerer Unsicherheit in der europäischen Politik führen? Wie wird sich Merkels Rückzug auf die bisher stabile Achse Berlin-Paris auswirken? Und haben die Nationalisten Grund zum Feiern? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 4. November 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 und der Leitung von Prof. Paul Lendvai im „Europastudio“:

Heribert Prantl

„Süddeutsche Zeitung“, München

Stefan Lehne

Experte für europäische Politik, Carnegie-Europe, Brüssel

Adelheid Wölfl

„Der Standard“, Sarajevo

Michael Martens

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Athen

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at