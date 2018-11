„Sport am Sonntag“ mit der Auslosung zum ÖFB-Cup-Viertelfinale

Am 4. November ab 18.00 Uhr in ORF eins auch mit „Powerfrauen im Zentrum der Fußball-Macht“

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 4. November 2018 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Skistar Manuel Feller im ausführlichen Interview

Der Technik-Spezialist über die Show im Skisport, die Härte des Sommertrainings und die Herausforderung durch Marcel Hirscher.

Extrem-Radler Michael Strasser live im Studio

Von Alaska bis Patagonien: 23.000 Kilometer auf dem Rad. Der Weltrekordler über sein Abenteuer „Ice2Ice“.

Formel-1-Rockstar Lewis Hamilton

Der neue Weltmeister im Porträt.

Powerfrauen im Zentrum der Fußball-Macht

Das Leben als Frau Präsidentin: Brigitte Annerl (Hartberg), Diana Langes-Swarovski (Wattens) und Katja Putzenlechner (Wr. Neustadt).

Die Auslosung des ÖFB-Cup-Viertelfinales

Salzburg, LASK, GAK, St. Pölten, Hartberg, Wr. Neustadt, Rapid, Austria.

