Reminder: Pressekonferenz zur Weltraumkonferenz des österreichischen EU-Ratsvorsitzes

Graz (OTS) - Am 5. und 6. November findet in Graz die Weltraumkonferenz der Europäischen Kommission im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes statt. Im Zentrum der Konferenz, die in der Helmut-List-Halle in Graz stattfindet, stehen die EU-Raumfahrtprogramme Copernicus, EGNOS und Galileo sowie ihre Bedeutung als Wirtschaftsmotor für Unternehmen und Institutionen in Österreich und Europa.

Pressekonferenz zur Weltraumkonferenz des österreichischen EU-Ratsvorsitzes

#EUSPACE FOR BUSINESS

Datum: 5. November 2018

Uhrzeit: 14:30 Uhr

Ort: Science Tower Graz (Waagner-Biro-Straße 100, 8020 Graz, 13. OG)

Ihre Gesprächspartner sind:

• Norbert Hofer (Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie)

• Elżbieta Bieńkowska (EU-Industriekommissarin)

• Pedro Duque (Ex-Astronaut & Minister für Wissenschaft und Innovation, Spanien)

Die Pressekonferenz wird in englischer Sprache abgehalten.

Das Veranstaltungsprogramm finden Sie auf http://copernicus.eu/euspace-business

Anmeldungen zur Pressekonferenz richten Sie bitte an:

Johannes Kuhn, alphaaffairs (Email: johannes.kuhn @ alphaaffairs.at), Tel: 01 90 440 607

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Volker Höferl

Pressesprecher BM Ing. Norbert Hofer

01/71162 658121

volker.hoeferl @ bmvit.gv.at

www.bmvit.gv.at