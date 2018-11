ORF SPORT + mit Fußball-Regionalliga-Mitte-Spiel ATSV Stadl-Paura – GAK 1902

Weiters am 3. und 4. November: Snowboard-Weltcup, Handball Liga Austria, Fußball-Frauen-Bundesliga und Freestyle-Weltcup

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 3. November 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom FIS Snowboard-Weltcup Big Air Modena 2018 um 18.25 Uhr und vom spusu Handball-Liga-Austria-Spiel Alpla HC Hard – Moser Medical UHK Krems um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte von der Österreichischen Segel-Bundesliga in Mattsee um 22.00 Uhr und das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.35 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Fußball-Frauen-Bundesliga-Spiel SG USC Landhaus/Austria Wien – SKN St. Pölten Frauen um 12.25 Uhr, vom Fußball-Regionalliga-Mitte-Spiel ATSV Stadl-Paura – GAK 1902 um 14.30 Uhr und FIS Freestyle-Weltcup Big Air Modena 2018 um 16.55 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 7.55, 8.55, 9.55, 10.55 und 11.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25, 9.25, 10.25 und 11.25 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 16.30 und 18.45 Uhr, sowie die Höhepunkte von der Beachvolleyball-Major Series 2018 um 19.00 Uhr, von der Südsteiermark-Classic 2018 um 20.15 Uhr, von der Ironman-WM 2018 – 40 Years of Dreams um 21.00 Uhr, vom Trailrunning-Festival Salzburg um 22.00 Uhr und von den Extreme Sailing Series 2018 in San Diego um 22.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 4. November.

Mit einem Big-Air-Bewerb in Modena in Italien startet der Snowboard-Weltcup am 3. November in die neue Saison. Kommentator ist Michael Mangge.

In der 10. Runde der spusu Handball Liga Austria hat Alpla HC Hard am 3. November Moser Medical UHK Krems zu Gast. Kommentator ist Andreas Blum.

Die SG USC Landhaus/Austria Wien hat in der 9. Runde der Fußball-Frauen-Bundesliga die SKN St. Pölten Frauen zu Gast. St. Pölten ist nach acht Runden noch immer ohne Punkteverlust. Landhaus weist eine Bilanz von sechs Siegen bei einer Niederlage und einem Unentschieden aus.

Kommentator ist Erwin Hujecek.

In der 15. Runde der Regionalliga Mitte kommt es am 4. November zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer GAK und dem drittplatzierten Team aus Stadl-Paura. Die beiden Mannschaften trennen sechs Punkte. Kommentator ist Oliver Polzer.

Die Freestyler beginnen am 4. November, einen Tag nach den Snowboardern, ihre Weltcupsaison ebenfalls mit einem Big-Air-Bewerb in Modena. Kommentator ist Michael Mangge.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 30 ist zu sehen: 1948 Eiskunstlauf-Schaulaufen beim Wiener Eislaufverein, 1955 Fußball-Gerö-Cup: Tschechoslowakei – Österreich. 1961 Ski alpin – Internationaler Krippenstein-Riesentorlauf, 1967 Rodeln – Staatsmeisterschaften, 1970 Schwimmen – Turnier der Nationen im Wiener Stadionbad, 1971 Formel-2-EM-Lauf in Langenlebarn, 1972 Fußball – Wiener Stadthallenturnier: Rapid gegen Bayern München, 1973 Pistolenschießen – EM in Linz

