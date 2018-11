„Bürgeranwalt“: Gehörlose Menschen fordern mehr leistbare Unterstützung durch Dolmetscher/innen

Am 3. November um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 3. November 2018, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Gehörlose Menschen fordern mehr leistbare Unterstützung durch Dolmetscher/innen

Den insgesamt rund 10.000 gehörlosen Menschen in Österreich stehen aktuell nur etwa 140 qualifizierte Gebärdensprachdolmetscher/innen zur Verfügung. Das seien viel zu wenig, findet Volksanwalt Dr. Günther Kräuter und konfrontiert Sektionschefs des Bildungs- und Sozialministeriums mit seiner Forderung nach besserer Unterstützung gehörloser Menschen.

Ungleichbehandlung bei Ausbildungskosten

Warum sind in Niederösterreich 32.000 Euro für eine Gebärdensprach-Dolmetsch-Ausbildung zu bezahlen, wenn man in Oberösterreich nichts dafür bezahlen muss? Eine junge Frau aus Margareten am Moos fordert „gleiches Recht für alle“.

Was ist eine schriftliche Zusage einer Gemeinde wert?

2016 erwarb Herr K. eine Liegenschaft in Pressbaum in Niederösterreich. Bevor er den Kaufvertrag unterfertigte, erkundigte er sich bei der Stadtgemeinde, ob bei einem Neu- oder Zubau Aufschließungsabgaben anfallen. Das wurde vom Bauamt schriftlich verneint. Nun verlangt die Stadtgemeinde aber bis zu 70.000 Euro von ihm. Bürgermeister und Rechtsanwalt der Stadtgemeinde Pressbaum stellen sich der Kritik von Herrn K. und dessen Anwältin.

