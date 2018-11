„Heimat Fremde Heimat“ über das Projekt „Wir schreiben uns ein“ und Rituale zu Sterben und Tod

Am 4. November um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 4. November 2018, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Dem Tod begegnen – Rituale zu Sterben und Tod

Einmal im Jahr stehen die Ahnen ganz besonders im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: zu Allerheiligen und Allerseelen. Dabei geht es um die Ehrung der Ahnen, die Erinnerung an sie und zugleich auch um die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit. Die individuelle Auffassung vom Tod und von dem Danach ist geprägt von kulturellen und religiösen Vorstellungen. So glauben etwa die westafrikanischen Yoruba, dass die Ahnen stets zurückkehren, und die Tibeter sehen den Sterbezeitpunkt als wesentlich für die Reinkarnation an. Sowohl die Mexikaner als auch die Japaner feiern mit ihren Ahnen gemeinsam ein Totenfest und bieten ihnen das Beste an Speis und Trank an, bevor sie sie wieder ins Jenseits verabschieden. Ein Bericht von Tatjana Koren über den Umgang mit dem Tod und mit den Toten.

„Wir schreiben uns ein“ eröffnet neue literarische Räume

Im Mai 2017 initiierte die Autorin Evelyn Steinthaler das Projekt „Wir schreiben uns ein“, in dem geflüchteten Frauen neue literarische Räume eröffnet werden. In zwei Schreibklassen, die in diesem Jahr von den Autorinnen Nadine Kegele und Doris Mitterbacher alias Mieze Medusa geleitet werden, schreiben Frauen, die in Österreich eine neue Heimat gefunden haben, ihre eigene Prosa und Lyrik auf Deutsch. Unter anderem haben die Teilnehmerinnen auch die große Literatur österreichischer Autorinnen wie Ingeborg Bachmann oder Friederike Mayröcker kennengelernt. Mina Mikhael und Mirvat Abara erzählen von ihrem Zugang zu Literatur und ihre Begeisterung für die deutsche Sprache. Ein Bericht von Tatjana Koren.

