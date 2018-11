„Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ mit Kai Pflaume am 3. November in ORF eins

Mit u. a. Mario Adorf, Uschi Glas, Iris Berben und Barbara Wussow

Wien (OTS) - Viele kleine und große Stars lädt Kai Pflaume wieder am Samstag, dem 3. November 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins zu einer neuen Ausgabe von „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“. Mit dabei sind neben der österreichischen Schauspielerin Barbara Wussow auch Mario Adorf, Uschi Glas, Iris Berben, Alec und Sascha von The BossHoss, Ex-Bachelor Paul Janke, der ehemalige NFL-Profi Björn Werner sowie die österreichische Freerunnerin Pamela Forster und der deutsche Kugelstoßer David Storl, die sich in neun unglaublichen Duellen ihren jungen Herausforderern stellen. So tritt etwa Noa aus Wien gegen Björn Werner im „Football-Duell“ an, Claire fordert Barbara Wussow im „Apfel-Duell“ heraus – und Pamela Forster muss sich gegen Torben im „Wandsalto-Duell“ beweisen.

Die Promis und ihre Herausforderer:

Das „Doppel-Klappmesser-Duell“: Celina und Katarina (9) gegen Alec und Sascha von The BossHoss

Wer schafft mehr Doppel-Klappmesser? Die beiden neunjährigen Leistungsturnerinnen Celina aus Jüchen und Katarina aus Köln trainieren seit zwei Jahren gemeinsam im Turnzentrum der Deutschen Sporthochschule Köln. Dementsprechend durchtrainiert gehen die Freundinnen an den Start und wollen beweisen, dass sie über deutlich stärkere Bauchmuskeln verfügen als die zwei erwachsenen Country-Rocker Sascha und Alec von The BossHoss. Turnerkids oder echte Kerle? Wer schafft mehr Doppel-Klappmesser in 90 Sekunden?

Das „Apfel-Duell“: Claire (12) gegen Barbara Wussow

Wer kann mehr unterschiedliche Apfelsorten am Geschmack erkennen? Als Tochter eines Apfelbauern in der vierten Generation ist die zwölfjährige Claire das, was man eine waschechte Apfel-Expertin nennen kann. Bei „Klein gegen Groß“ nimmt die österreichische Schauspielerin und talentierte Hobbyköchin Barbara Wussow Claires Herausforderung an. Schafft sie es, mehr Apfelsorten am Geschmack zu erkennen als Claire?

Das „Football-Duell“: Noa (14) gegen den Ex-NFL-Profi Björn Werner Wer trifft mehr Bälle durch zwei gegengleich pendelnde Ringe? Das Football-Gen hat der 14-jährige Noa aus Wien von seinem amerikanischen Vater geerbt, der heute der Head Coach der Dacia Vienna Vikings ist. Neben Schnelligkeit und hoher Passgenauigkeit gehört auch das taktische Geschick zu den Talenten des jungen Nachwuchsspielers aus Österreich, der von einer Karriere in der NFL träumt, die sein Gegner Björn Werner bereits hinter sich hat. „Berlin Wall“ – so bezeichneten die Amerikaner den hünenhaften Berliner, der als Profispieler in der NFL für die Indianapolis Colts erfolgreich in der Defense das Feld verteidigte. Jungspund Noa oder alter Hase Björn – wer verfügt im Duell über genug Nerven und die höhere Wurfgenauigkeit?

Das „Wandsalto-Duell“: Torben (12) gegen Pamela Forster

Wer schafft mehr Wandsalti in einer Minute? Rollen, drehen, springen – mit einer faszinierenden Körperbeherrschung betreibt Torben aus Hamburg den Parcours-Sport, in dem es darum geht, mit effizientem Körpereinsatz möglichst schnell von A nach B zu gelangen. Mühelos wirbelt der Zwölfjährige durch die Luft, schlägt einen Salto nach dem anderen, fliegt förmlich über Hindernisse, um direkt nach der Landung zur nächsten Schraube anzusetzen. Bei „Klein gegen Groß“ fordert Torben Pamela Forster heraus. Die Österreicherin mischt ganz oben in der Freerunning-Weltspitze mit. Welcher der beiden Wirbelwinde schafft mehr Wandsalti in einer Minute?

Das „Schiller-Duell“: Johannes (12) gegen Mario Adorf

Wer erkennt mehr Dialoge aus Schillers Werken anhand von kurzen, aufgeführten Szenen und kann Werk, Akt und die agierenden Figuren richtig benennen? Den Werken Schillers und Goethes begegnet ein Schüler im Normalfall irgendwann einmal in der Schule. Anders bei Johannes aus Weimar: Seitdem er bei einem Theaterbesuch Schillers „Wallenstein“ auf der Bühne erleben konnte, ist der Zwölfjährige mit dem Schiller-Virus infiziert. Wie ein Schwamm saugt Johannes alles auf, was mit dem Leben und den Werken Schillers zu tun hat. Auch Johannes Gegner Mario Adorf schnupperte als junger Mann erstmalig Theaterluft. Heute zählt er zu Deutschlands renommiertesten Schauspielern. Wer von beiden kann im „Schiller-Duell“ beweisen, dass er ein echter Experte ist und erkennt mehr Dialoge aus den Werken des Dichters – Nachwuchs- oder Vollblutschauspieler?

Das „Langhantel-Liegestütz-Duell“: Luisa (11) gegen David Storl Wer schafft mehr Liegestütze auf einer Langhantel? Ein Leben ohne Sport ist für Luisa aus Bad Homburg undenkbar. Seit mehr als sechs Jahren trainiert die Elfjährige Sportaerobic. Reichen ihre Muskeln, Ausdauer und Konzentration, um ihren Gegner, den Olympia-Silbermedaillengewinner von 2012, Kugelstoßer David Storl, auf der Langhantel in die Knie zu zwingen?

Das „Winnetou-Duell“: Giulia (13) gegen Uschi Glas

Wer kennt sich besser mit den Winnetou-Filmen aus? Man könnte meinen, in den Adern der 13-jährigen Giulia fließe Apachenblut. Die Schülerin aus dem bayerischen Oberweikertshofen zählt seit vier Jahren zum Ensemble der Karl-May-Festspiele in Dasing. Auf der Bühne taucht das blonde Mädchen in die Welt von Winnetou und Old Shatterhand ein. Im Duell fordert Giulia Schauspielerin Uschi Glas heraus, die schon als junges Mädchen in der Rolle des Halbbluts Apanatschi neben Winnetou das Publikum verzauberte und somit eine ernstzunehmende Gegnerin ist. Im Duell wird sich zeigen, wer mehr kurze Ausschnitte dem richtigen Winnetou-Film zuzuordnen kann.

Das „Kiiking-Duell“: Iti-Triin (14) gegen Paul Janke

Wer schafft im Stehen schneller einen Überschlag auf einer estnischen Schaukel? Kiiking ist eine Trendsportart aus Estland, die sich aus dem Faible der Esten für das Schaukeln entwickelt hat. Schon im zarten Alter von zwei Jahren kletterte Iti-Triin zum ersten Mal auf die Trendschaukel. Heute zählt die 14-jährige Schülerin aus Vaida nahe der estnischen Hauptstadt Tallinn zu den Besten ihres Landes. Beim Kikiing geht es darum, mit Schwung und Kraft im Stehen schaukelnd einen Überschlag zu erzielen. Im „Kiiking-Duell“ fordert Iti-Trijn Paul Janke heraus. Kiiking-Queen gegen Ex-Bachelor – gelingt es Paul Janke Iti-Triin vom Thron zu stoßen und das Zepter zu übernehmen?

Das „Kuppel-Duell“: Iftikhor (12) gegen Iris Berben

Wer erkennt mehr Kuppelbauten anhand ihrer Deckenansicht? Usbekistan, das Land der blauen Kuppeln, ist die Geburtsstätte von Iftikhor. Kein Wunder also, dass auch heute noch Kuppeln eine Faszination auf den Zwölfjährigen ausüben. Der Siebentklassler aus Saarbrücken, für den Usbekistan und Deutschland gleichermaßen Heimat bedeutet, hat ein recht außergewöhnliches Hobby: Aus Liebe zur Tradition und Kultur seines Geburtslandes illustriert und übersetzt er usbekische Kindermärchen ins Deutsche. Im „Kuppel-Duell“ tritt Iftikhor gegen die erfolgreiche deutsche Schauspielerin Iris Berben an. Ob sie ihn im Kuppel-Duell schlagen kann?

