NEOS zu Arbeitsmarktdaten: Jetzt vollen Fokus auf notwendige Reformen legen

Gerald Loacker: „Die gute Konjunktur liefert beste Voraussetzungen dafür, endlich bei Pensionen, Zumutbarkeitsgrenzen und dem Fachkräftemangel Tempo zu machen.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker anlässlich der weiterhin erfreulichen Arbeitsmarktzahlen: „Jedes Sinken der Zahl der Arbeitslosen ist positiv, stecken doch dahinter Menschen, die wieder in ein selbstbestimmtes Leben wechseln.“ Jetzt müsse man die gute Konjunktur nutzen, um notwendige Reformen anzugehen, so Loacker. „Wir müssen dieses Fenster der günstigen Konjunktur nutzen, um den Arbeitsmarkt für die Zukunft fit zu machen. Denn in Zeiten von sinkender Arbeitslosigkeit und einer steigenden Zahl offener Stellen ist es leichter, wirklich große, sinnvolle Reformen anzugehen.“

Besonders der – in einigen Branchen – vorherrschende Fachkräftemangel müsse jetzt angegangen werden, so Loacker. „Der Mangel an qualifiziertem Personal entwickelt sich zu einem Hemmschuh für die wirtschaftliche Dynamik und das Wachstum von Unternehmen.“ Die Restriktionen bei Saisonniers und Asylwerbern in Lehrberufen sind daher ebenso kontraproduktiv wie die langen Verfahrensdauern bei Anträgen auf eine Rot-weiß-rot-Karte, umreißt der NEOS-Sozialsprecher die Probleme in dem Bereich.

Gleichzeitig plädiert Loacker für eine Flexibilisierung der Zumutbarkeitsbestimmungen mit Augenmaß: „Österreichische Unternehmen strengen sich an, Arbeitskräfte zu bekommen und rekrutieren diese teilweise mühevoll aus dem Ausland. Gleichzeitig kann man einer Person in Ostösterreich nicht zumuten, eine Stelle im Westen des Landes anzunehmen. Die gute Arbeitsmarktlage bietet eine günstige Gelegenheit, hier die Zumutbarkeitsbestimmungen in der Arbeitslosenversicherung strenger zu fassen“, so der NEOS Sozialsprecher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu