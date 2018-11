Leopoldstadt: Magie und Humor mit Michael Schuller

Wien (OTS/RK) - Unmittelbar vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer vollbringt der sympathische Wiener Kabarettist und Zauberkünstler Michael Schuller kleinere und größere „Wunder“. Am Montag, 5. November, will der im wahrsten Sinne des Wortes bezaubernde Humorist das Publikum im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) verblüffen und belustigen. Anfang der erstaunlichen und amüsanten Vorstellung: 20.00 Uhr, Einlass: ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro („Unkostenbeitrag“). Mehr Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/406 88 68.

Der fingerfertige und eloquente Unterhalter Michael Schuller trickst in der Reihe „Zoom Magic“ mit Spielkarten, Münzen und anderen jedermann bekannten Dingen. Der sachkundige Prinzipal des „Circus-und Clownmuseum Wien“, Robert Kaldy-Karo, meint zu den zauberhaft-pointierten Darbietungen: „‘Close Up Magie‘ charmant und überraschend, intellektuell und humorvoll“. Vor der magisch-witzigen Show kredenzt das ehrenamtlich tätige Museumsteam jeder Besucherin und jedem Besucher kostenlos ein Gläschen Schaumwein. Das Museum kooperiert bei der Aufführung mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“. Zuschriften an die freiwillig aktiven Zirkus-, Clown-und Show-Fachleute via E-Mail: info @ circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien

(Öffnungszeiten, Exponate, Veranstaltungen, u.a.):

www.circus-clownmuseum.at

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“:

www.zaubertheater.at

Magier und Kabarettist Michael Schuller:

www.michaelschuller.at

Kultur-Angebote im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk