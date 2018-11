Start der dritten European Vocational Skills Week

Berufsbildung im Zentrum Europas

Wien (OTS) - Von 5. bis 9. November 2018 organisiert die Europäische Kommission in Kooperation mit dem österreichischen EU-Ratsvorsitz die dritte European Vocational Skills Week in Wien, die auf dem Erfolg der ersten beiden Auflagen aufbaut.

Unter dem Motto „Discover your Talent“ haben Tausende von jungen Menschen in ganz Europa die Möglichkeit sich über Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten bei mehr als 1.000 Veranstaltungen im Bereich Berufsbildung bis Dezember 2018 zu informieren. Die Initiative bringt Bildungsanbieter, Organisationen der Zivilgesellschaft, Behörden, Unternehmensverbände, Gewerkschaften und die breite Öffentlichkeit zusammen, um auf die Vorteile der beruflichen Bildung aufmerksam zu machen.

Marianne Thyssen, Kommissarin für Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und Arbeitsmobilität: „Wir freuen uns, dass wir das dritte Jahr in Folge zurück sind, um zu zeigen, dass Berufsbildung in allen Bereichen zu spannenden und attraktiven Karrieren führt – Pilot/innen, Filmemacher/innen, Flugzeugtechniker/innen usw. Durch berufliche Bildung und Lehrlingsausbildung erhalten die Menschen die richtigen Fähigkeiten, um den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes im 21. Jahrhundert gerecht zu werden. Daher bin ich sehr erfreut, dass wir uns erneut die Zeit nehmen und die Gelegenheit nutzen, diese Vorteile in ganz Europa zu präsentieren."

Bildungsminister Heinz Faßmann: „Als EU-Ratsvorsitz sind wir sehr erfreut, Gastgeber der dritten Auflage der European Vocational Skills Week, die zum ersten Mal außerhalb von Brüssel stattfindet, zu sein. Durch die Auswahl, die Lernende zwischen einem dualen Lehrlingsprogramm und einem schulbasierten Vollzeitsystem haben, bildet die Berufsbildung einen sehr geschätzten und gefragten Bestandteil des österreichischen Bildungssystems. Die European Vocational Skills Week bietet eine einzigartige Gelegenheit, um die Attraktivität der Berufsbildung weiter zu steigern.“

„Ein gut etabliertes und funktionierendes Berufsbildungssystem ist ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Berufsbildung bietet jungen Menschen aber auch eine stabile Basis für eine erfolgreiche Karriere. Daher muss die Berufsbildung gefördert werden und die European Vocational Skills Week ist ein wirksames Instrument dafür. In diesem Sinne ist die österreichische EU-Ratspräsidentschaft stolz darauf, für eine Woche das Zentrum der europäischen Berufsbildungspolitik zu sein!“, so Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.

Berufsbildung: eine gute Entscheidung für die Zukunft Das Ziel der Woche ist es, zu zeigen, dass die Berufsbildung sowohl für junge Menschen als auch für Erwachsene eine kluge Wahl ist und zu hervorragender Bildung, qualitativ hochwertigen Jobs und erhöhter Beschäftigungsfähigkeit führt. Auf diese Weise trägt die Woche zur Skills Agenda für Europa und zur Einführung der Europäischen Säule sozialer Rechte bei. Durch die European Vocational Skills Week möchte die Europäische Kommission das Bewusstsein für die vielfältigen Möglichkeiten der Berufsbildung schärfen und mehr Menschen dazu ermutigen, daran teilzunehmen und zu erfahren, was sie zu bieten hat. In diesem Jahr ist die Zukunft der Berufsbildung auch ein wichtiger Schwerpunkt der Woche und berührt Themen wie Digitalisierung und Internationalisierung der Berufsbildung.

Im Rahmen der Kampagne werden in mehreren Mitgliedstaaten Eröffnungs-veranstaltungen organisiert, 26 nationale und EU-weite Botschafter/innen wurden nominiert, um auf die Initiative aufmerksam zu machen. Im Rahmen der Woche werden auch Auszeichnungen für herausragende Berufsbildung verliehen.

Die European Vocational Skills Week wurde unter intensiver Beteiligung des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) und der Europäischen Stiftung für Berufsbildung (ETF) organisiert. Die Österreichische Wirtschaftskammer (WKÖ) stellt ihre Räumlichkeiten für die Veranstaltungen zur Verfügung.

Hintergrundinformation - Kennzahlen zur Berufsbildung in Europa • In Europa befinden sich 49% der Schüler/innen in der oberen Sekundarstufe im Bereich Berufsbildung (2016) • Die Beschäftigungsrate der letzten Berufsbildungsabsolvent/innen in Europa liegt bei 74,8% (2017) • Der Anteil niedrig-qualifizierter Erwachsener in Europa konnte durch die Unterstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF) stetig gesenkt werden, ist jedoch mit 22,5% immer noch zu hoch (2017) • 10,9% der Europäischen Bevölkerung nimmt an Erwachsenenbildung teil (2017)

- Über die European Vocational Skills Week:

Die erste Auflage der European Vocational Skills Week fand 2016 statt. 2017 fand die zweite Auflage mit mehr als 1585 Aktivitäten europaweit statt, die eine Million Menschen erreichten. Die nationalen und regionalen Veranstaltungen der dritten Auflage finden Sie

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en

- Über den Österreichischen Vorsitz im Rat der Europäischen Union 2018: Österreich hat nach dem EU-Ratsvorsitz 1998 und 2006 am 1. Juli 2018 zum dritten Mal den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen.

