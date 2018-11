Festnahme nach Widerstand gegen die Staatsgewalt eines Autolenker

Wien (OTS) - Datum: 01.11.2018

Uhrzeit: 04:25 Uhr

Adresse: 19., Billrothstraße

Streifenbeamte bemerkten einen in der Billrothstraße abgestellten Kleinbus, um den sich eine Gruppe von sechs Personen versammelt hatte. Es wurden in Folge sicherheitspolizeiliche Identitätsfeststellungen durchgeführt. Hinter dem Lenkrad saß eine weitere Person. Da der Motor des Wagens noch lief, wurde diese Person ebenfalls angesprochen und aufgrund eindeutiger Alkoholisierung zum Alko-Test aufgefordert. Der 30-jährige Ukrainer verweigerte jedoch die Untersuchung und zeigte sich aggressiv. In einer nahegelegenen Polizeiinspektion wurden ihm der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen. Der Aggressive attackierte daraufhin einen Beamten, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Er wurde daraufhin festgenommen, mittlerweile wurde die Anzeige auf freiem Fuße wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Schwerer Körperverletzung verfügt.

