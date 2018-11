Bakcell verleiht weltweit erste "Mobile Residency" in Aserbaidschan

Bakcell, der erste Mobilfunkbetreiber und Anbieter für schnellstes mobiles Internet in Aserbaidschan, hat auf der zweiten Digital Hub-Konferenz in der Hauptstadt Baku die weltweit erste "Mobile Residency" verliehen. So wurde Herr Abdulaziz Othman Altwaijr, Director General bei ISESCO, mit der weltweit ersten mResidency im Auftrag von Aserbaidschan offiziell ausgezeichnet.

Laut Erlass des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Herrn Ilham Aliyev, wurden diplomatische Vertretungen und Konsulate des Landes weltweit mit der Befugnis beauftragt, elektronische "Asan Imza" - Handy-Signatur-Zertifikate - an ausländische Staatsangehörige auszugeben, die ein Geschäft in Aserbaidschan betreiben oder in die Wirtschaft des Landes investieren möchten.

Die Digital Trade Hub-Konferenz, die zum zweiten Mal von Bakcell in Baku gesponsert und im "Center for Analysis of Economic Reforms and Communication" zusammen mit der ISESCO organisiert wurde, gehört zu den angesehensten Events für Innovationen. An der Konferenz nahmen Vertreter aus 20 Ländern teil, darunter die USA, Thailand, das Vereinigte Königreich, Estland, die Türkei, Marokko und andere, sowie hochrangige Vertreter von Regierungen und öffentlichen Organisationen Aserbaidschans und Vertreter globaler Handelsplattformen.

Hauptaugenmerk der diesjährigen Digital Trade Hub lag auf der weltweiten Implementierung elektronischer und mobiler "Residency Programs", besonders auch in Aserbaidschan.

"Dies ist das zweite Mal hintereinander, dass wir die Digital Trade Hub-Konferenz unterstützen, und wir sind sehr stolz, die erste mResidency an den Director General der ISESCO, Herrn Abdulaziz Othman Altwaijr, verleihen zu können", so Nikolai Beckers, CEO bei Bakcell.

Bakcell trägt maßgeblich mit verschiedenen Projekten zur Entwicklung von Innovation, Digitalisierung, IT-Startups und dem Startup-Ökosystem in Aserbaidschan bei, unter anderem auch mit seinem AppLap Startup Incubation Center.

Informationen zu Bakcell

Bakcell ist der erste Mobilfunkbetreiber Aserbaidschans.

Das Bakcell-Netzwerk deckt 99 % der Bevölkerung und 93 % der Fläche des Landes ab (mit Ausnahme der besetzten Gebiete).

2017 wurde das Bakcell-Netzwerk als "Best in Test" in Aserbaidschan von P3 Communications anerkannt, einer der vertrauenswürdigsten unabhängigen Instanzen für mobiles Benchmarking. 2018 wurde das Bakcell-Netzwerk als schnellstes Mobilfunknetz in Aserbaidschan ausgezeichnet. Diese von der weltbekannten Firma "Ookla" verliehene Auszeichnung würdigt Bakcells Engagement, Kunden in ganz Aserbaidschan Höchstgeschwindigkeiten anzubieten.

