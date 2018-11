Das 6-Gipfel-Abenteuer am Hochkönig

DIE KÖNIGSTOUR LOCKT MIT GRANDIOSEM PANORAMA UND KULINARISCHEN HOCHGENÜSSEN

Region Hochkönig (OTS) - Sechs Gipfel, 35 Pistenkilometer und 7.500 Höhenmeter: die majestätische Königstour führt Abenteuerhungrige durch das gesamte Skigebiet der Region Hochkönig und verbindet die Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach nahtlos miteinander. Zu Recht wurde sie vom weltweit größten Testportal als beste Skirunde der Alpen ausgezeichnet, denn sie bietet neben grenzenlosem Skivergnügen für die ganze Familie vielseitige kulinarische Highlights direkt an der Piste.

Die atemberaubende Panoramarunde im Salzburger Land ist ein Klassiker und kann ohne weiteres mit Sella Ronda oder der Skirunde „Der Weiße Ring“ genannt werden. Ab der Wintersaison 2018/2019 ist sie durch den Bau der neuen Sonnbergbahn und der Natrunbahn sogar noch um einen Gipfel reicher: Dann führt die beliebte Königstour nicht mehr nur über fünf, sondern über stolze sechs Gipfel und erweitert die Runde um den Natrun. Damit wird die langjährige Vision einer direkten Anbindung von Maria Alm an die Königstour Wirklichkeit.

An nur einem Tag durch das gesamte Skigebiet

Der Einstieg in die Königstour ist von überall aus möglich, egal ob man in Maria Alm, in Dienten oder in Mühlbach startet. Natürlich können auch nur Teilstrecken der Königstour befahren werden, wenn Zeit oder Kondition für die gesamte Runde fehlen. Die perfekte Beschilderung mit gelben und orangen Richtungspfeilen macht die Orientierung kinderleicht und mit dem kostenlos an allen Kassen erhältlichen Pistenplan findet sich jeder problemlos zurecht.

Auf den alpinen Logenplätzen die Aussicht genießen

Entlang der Tour laden immer wieder Plätze mit einer außergewöhnlich schönen Aussicht zur Rast ein: die sogenannten Logenplätze, erkennbar an den markanten Holzthronen. Sie warten nur darauf entdeckt zu werden, um das traumhafte Panorama zu genießen und bieten zugleich ein schönes Fotomotiv. Wer die Kamera zu Hause gelassen hat, aber trotzdem nicht auf das perfekte Erinnerungsfoto verzichten möchte, der kann sich auch an den drei Photopoints ablichten lassen. Sie befinden sich jeweils an den höchsten Punkten der Königstour: am Aberg Langeck, auf dem Gabühel sowie bei der Kings Cab Bergstation. Der Selbstauslöser lässt sich einfach mit dem Skipass bedienen und die Fotos können anschließend unter www.skiline.cc heruntergeladen und geteilt werden.

Auf Schatzsuche entlang der Königstour

Für Freunde des Geocachings gibt es entlang der Abfahrten 15 Schätze zu entdecken. Die für die Suche notwendigen GPS-Geräte können gegen eine Kaution kostenlos zusammen mit einem Geocaching Folder mit den Schatzkoordinaten bei den Tourismusverbänden Maria Alm, Dienten und Mühlbach ausgeliehen werden. Alternativ sind die Geokoordinaten der Königstour auch unter www.geocaching.com oder in der Geocaching App zu finden – definitiv ein Spiel mit Such(t)potenzial.

Königstour kulinarisch

Die Königstour ist ein ganzheitliches Genusserlebnis, denn unterwegs laden zahlreiche Hütten mit regionalen Schmankerln zum Einkehrschwung ein. Wer sich durch die vielseitigen Menüvariationen kosten möchte, bucht einfach eine der Genusstouren, die die Urlauber zu unterschiedlichen Themen über verschiedene Hütten entlang der Runde führen: von der „Heimatliebe-Tour“ über die „Kräutergenuss-Tour“ bis hin zum aufwendigen Degustationsmenü im Rahmen der „Gipfelgenuss-Tour“ – hier bleiben garantiert keine Geschmackswünsche offen. In der Vorweihnachtszeit stimmen ausgewählte Hütten mit besonderen Adventspezialitäten im Rahmen der „Advent Skiroas“ oder der „Winterzauber-Tour“ auf das bevorstehende Fest ein.

Rückfragen & Kontakt:

Hochkönig Tourismus GmbH

am Gemeindeplatz 7

5761 Maria Alm