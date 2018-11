QuantumClean® und ChemTrace® zeigen auf der SEMICON Europa 2018, wie man die Betriebskosten bei der Waferproduktion reduziert

Quakertown, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - QuantumClean und ChemTrace werden zeigen, wie ihre ultrahochreine Reinigung von Werkzeugen in Reinkammern, proprietäre Beschichtung und analytische Mikrokontaminationstests dazu beitragen können, die Herstellungskosten von Wafern zu senken. Informationen zu Lösungen sind während der Öffnungszeiten der SEMICON Europa auf dem Gelände der Messe München vom 13. bis 16. November 2018 (Stand A4510) verfügbar.

Wir werden eine Reihe von Präsentationen anbieten, um IDMs, OEMs, OPMs und Fertigungsanlagen darüber zu informieren, wie sie die Betriebskosten in den Bereichen Atomlagenabscheidung (ALD), CVD-Verfahren, Diffusion, Ätzen, Ionenimplantate und physikalische Gasphasenabscheidung höchster Reinheit sowie durch Parts Quality Monitoring-Kundenlösungen reduzieren können. Das Standpersonal wird erörtern, wie - sauberere Kammern schneller in Betrieb genommen werden - schnellere Teileumlaufzeiten Lagerbestände reduzieren - eine längere durchschnittliche Reinigungszeit die Produktivität verbessert und PM-Kosten senkt - und weniger aggressive Reinigungsmethoden und Neubeschichtungen die Teilelebensdauer verlängern.

"Die Besucher der SEMICON Europa 2018 können sich mit unseren Lösungsexperten an unserem Stand A4510 austauschen, um zu erfahren, wie unsere differenzierten Serviceangebote Ihren Betrieb verbessern können, indem sie kritische Herausforderungen in der teilbezogenen Fertigung von Halbleiterprozesskammern lösen", erklärt Scott Nicholas, EVP.

Besucher des QuantumClean/ChemTrace-Standes erhalten ein kostenloses Geschenk.

ChemTrace® und QuantumClean® sind Geschäftssparten der Semiconductor Services von Ultra Clean Technology.

QuantumClean ist ein globaler Branchenführer für ausgelagerte Dienstleistungen in den Bereichen ultrahochreine Reinigung von Werkzeugen in Reinkammern und Beschichtung unter 10 nm, Verlängerung der Lebensdauer von Teilen sowie Werkzeug-Optimierungslösungen für die Halbleiter-Waferfertigung, Originalausrüster und Originalbauteilhersteller.

Seit der Gründung im Jahr 2000 betreibt QuantumClean innovative Advanced Technology Cleaning Centers®, die etabliert wurden, um Kunden Process Improvement through Consistently Cleaner Parts® (Prozessverbesserung durch gleichbleibend reinere Werkzeugkomponenten) zu bieten, die die Industriestandards noch übertreffen. Diese Lösungen reduzieren die Gesamtbetriebskosten seiner Kunden enorm. Mit seinen 1.500 Mitarbeitern an 18 Standorten in 8 Ländern bietet QuantumClean weltweit unübertroffene Kapazitäten und vorteilhafte Lösungen bei der Reinigung an. quantumclean.com

Seit 25 Jahren stellt ChemTrace unabhängige und analytische Verifizierungen der Effektivität der Werkzeugreinigung in Reinkammern bereit. ChemTrace bietet führende Mikrokontaminationsanalyse von Werkzeugteilen, Wafern und Abscheidungen, Chemikalien, Reinraummaterialien, DI-Wasser und molekularen Verunreinigungen aus der Luft. Mit seinen mehr als 120 Mitarbeitern in 4 Laboren in 3 Ländern stellt ChemTrace unübertroffene Analysen zu Mikrokontaminierungen in bequemer lokaler Nähe bereit. chemtrace.com

Rückfragen & Kontakt:

QuantumClean: Meg Cox, +1-215-892-9300, info @ quantumclean.com

ChemTrace: Robin Puri, +1-503-251-0979, info @ chemtrace.com

