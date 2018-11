Kylian Mbappé gehört nun zusammen mit Pelé zur Hublot-Familie

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) -

Während der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2018(TM) haben sich Pelé und Kylian Mbappé erstmals mithilfe von sozialen Netzwerken ausgetauscht. Die beiden Männer verbindet einiges: Spontanität, gegenseitiger Respekt, gemeinsame Werte, unbändige Lebensfreude und natürlich die geteilte Leidenschaft für den Fußball.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/778618/Hublot_Mbappe.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/778617/Hublot_Pele.jpg )

Kylian Mbappé ist als Markenbotschafter frisch zum Uhrenhersteller HUBLOT gestoßen, während Pelé schon seit vielen Jahren Teil der Hublot-Familie ist. Die Marke hat diesen Umstand genutzt und die beiden Ausnahmespieler, die die Fusion der Zeit symbolisieren, zusammengebracht:

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - zwei große Persönlichkeiten, die die Leidenschaft für den Fußball und die Liebe zum Leben teilen.

"Kylian ist der erste aktive Fußballspieler, der die Marke repräsentiert. Er folgt auf Usain Bolt, mit dem ihn zahlreiche Werte verbinden. Als Hublot-Botschafter gehört Kylian nun in eine Reihe mit anderen Fußball-Legenden rund um König Pelé. Zwei Männer, die vor Kurzem ihre gemeinsamen Werte über die sozialen Netzwerke gezeigt haben.

Die Aufnahme von Kylian Mbappé in unsere Familie ist ein starkes Zeichen: Die Fusion der Zeit, die Macht der Träume und der Leidenschaft, der Zauber eines Sports, eines Athleten und der Werte, die sie inspirieren. Kylian ist in erster Linie ein wunderbarer Mensch, ein Mann, der für die Zukunft und all ihre Möglichkeiten steht. Das Zusammenbringen von Pelé, dem Patriarchen unserer Hublot-Familie, und Kylian, als unserem jüngsten Botschafter, gehört zu diesen einzigartigen Momenten im Leben, einem Augenblick, in dem die Zeit stehen bleibt, um die Geschichte für immer zu verändern."

Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot



" Er ist ein fantastischer Sportler, der mich während der Weltmeisterschaft 2018 zum Zittern gebracht und in mir die Lust geweckt hat, meine Stollen abzustauben und das Spielfeld noch einmal zu erobern. Er kann es selbst noch gar nicht ganz abschätzen, doch er hat gerade Geschichte geschrieben. Vor allem aber wird er die Momente, die er erlebt

,

und die Erfolge, die er gerade gefeiert hat

, für immer tief in seinem Herzen bewahren. Als ich bei der Weltmeisterschaft seine Spiele verfolgte, spürte ich, wie mein Körper mitlief, wie meine Füße mitschossen und wie mein Herz im Takt dieser unbändigen Freude des Sieges schlug. Das wollte ich ihm unbedingt mitteilen. Ich konnte es nicht erwarten, ihn persönlich kennenzulernen.

Nur weiter so und herzlich willkommen im Team, Kylian.

"

Pelé, Hublot-Botschafter



"Pelé persönlich zu treffen ist eine unfassbar große Ehre. Und ich bin sehr stolz darauf, mit ihm gemeinsam zur Hublot-Familie zu gehören. Mit mir und Hublot war es wie Liebe auf den ersten Blick. Ich bin seit Langem Fan der Uhren wie auch der Geisteshaltung des Unternehmens. Die Begegnung mit Jean-Claude Biver und Ricardo Guadalupe, die die Manufaktur leiten, hat mich in diesem Denken nur noch bestärkt. Ich muss mich in den Werten einer Marke und den Menschen,

die dahinterstehen, wiedererkennen können, um sie

zu repräsentieren. HUBLOT verkörpert für mich das attraktive Zusammenspiel von Innovationen, neuen Technologien und Materialien. Das Unternehmen unterstützt meinen Sport bedingungslos und ist untrennbar mit meinen schönsten Fußballerinnerungen verbunden. Ich bin daher unheimlich stolz, als erster aktiver Fußballer die Marke vertreten zu dürfen! Und das aus gutem Grund: Ich bin Hublot!"





Kylian Mbappé, Hublot-Botschafter





www.hublot.com

Rückfragen & Kontakt:

Schweiz

www.hublot.com

Tel. +41 (0)22-990-90-00 Internationaler Pressekontakt

Annabelle Galley

a.galley @ hublot.ch