Klärung von einem räuberischen Diebstahl und vier Diebstählen

Wien (OTS) - Datum: 11.09.2018 – 29.10.2018

Uhrzeit: -

Adresse: Wien-Favoriten / Wien-Meidling

Am 29.10.2018 gelang es Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten, einen 35-jährigen Serben nach dem Verdacht des räuberischen Diebstahls festzunehmen. Der Tatverdächtige soll zuvor in einem Lebensmittelgeschäft in die Kassa gegriffen und zu flüchten versucht haben. Dabei konnte er von einem Angestellten und einem Zeugen angehalten werden. Während der Festnahme versuchte der Serbe auch mehrmals, der Fixierung der Beamten zu entwischen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten dem Tatverdächtigen noch vier weitere Diebstähle nachgewiesen werden. Der 35-Jährige zeigte sich nicht geständig. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

