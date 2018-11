Klärung Raubüberfälle

Wien (OTS) - Datum: 10.06.2018 – 19.08.2018

Uhrzeit: -

Adresse: Bereich 21. und 22. Bezirk

Wie am 29.10.2018 berichtet, ereigneten sich im Norden Wiens mehrere Raubüberfälle und ein KFZ-Einbruch durch mehrere jugendliche Täter. Den Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, gelang es mittlerweile, insgesamt fünf Tatverdächtige auszuforschen. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Die vier weiteren Tatverdächtigen (14, 14, 15, 17), die aus Rumänien und der Russischen Föderation stammen, zeigten sich in der Vernehmung geständig und wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Kriminalbeamten konnten den Tatverdächtigen insgesamt fünf Raubüberfälle, einen KFZ-Einbruch, einen Einbruch in ein Elektronikgeschäft und zwei Diebstähle nachweisen.

