Blümel/Wölbitsch: Gratulation an Daniel Resch, großer Dank an Adi Tiller

Staffelübergabe in Döbling – Adi Tiller erhielt das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ – Daniel Resch neuer Bezirksvorsteher

Wien (OTS) - „40 Jahre lang war Adi Tiller Bezirksvorsteher mit Leib und Seele. Die ÖVP Wien sagt Danke an einen Bezirkspolitiker, der Bürgernähe, Engagement und Durchsetzungskraft lebt. Adi Tiller hat Döbling zu dem lebenswerten Bezirk gemacht, der er heute ist“, so Landesparteiobmann Bundesminister Gernot Blümel. Bei der gestrigen Sondersitzung der Döblinger Bezirksvertretung überreichte Gernot Blümel das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ an Adi Tiller. „Damit sagt auch die Republik Danke für das, was du hier in Döbling geleistet hast. Danke schön, lieber Adi!“

Zum neuen Bezirksvorsteher wurde Daniel Resch gewählt. „Er ist der Richtige, um den Bezirk weiterhin so erfolgreich zu führen“, betont Gernot Blümel und gratuliert dem neuen Bezirksvorsteher. „Daniel Resch vertritt die Interessen der Döblingerinnen und Döblinger, hört den Menschen zu und setzt ihre Anliegen um. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche alles Gute!“

„Döbling kann sich freuen, mit Daniel Resch einen so würdigen Nachfolger zu haben“, erklärt Stadtrat Markus Wölbitsch, der die Angelobung des neuen Bezirksvorstehers durchgeführt hat. Daniel Resch hat erfolgreich das Mentoring Programm der ÖVP Wien durchlaufen und war in den vergangenen Jahren als Bezirksvorsteher-Stellvertreter tätig. „Daniel ist beim Heurigen genauso gerne gesehen wie im Gemeindebau und hat Gespür für politische Verhandlungen. Er ist nah bei den Menschen und wird seine neue Funktion erfolgreich ausführen.“

Adi Tiller habe den 19. Bezirk nachhaltig geprägt, so der ÖVP-Stadtrat. „Wir freuen uns, dass Adi Tiller mit seinem Engagement und seiner Erfahrung weiterhin als Bezirksparteiobmann tätig ist. Die Menschen in Döbling können sich auch in Zukunft auf das starke Team der ÖVP verlassen.“

Bilder von der Angelobung und der Verleihung Ehrenzeichens finden Sie hier: https://we.tl/t-W0ZoJiDBla



Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at