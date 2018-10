Expeditionskletterer in Kletterhalle Wien

Programm umfasst unter anderem Meet & Climb und Multimedia-Vortrag.

Wien (OTS) - Stefan Glowacz, deutscher Expeditionsklettere und Abenteurer ist Samstag, 3. November ab 14 Uhr zu Gast in der Naturfreunde Kletterhalle Wien.



Das Programm umfasst unter anderem Meet & Clim und einen Multimedia-Vortrag zum Thema „Von der Arktis bis in den Orient – Klettern in Baffin Island, Borneo und Oman".



Wir würden uns freuen wenn Sie in Ihrem Medium darübe berichten, bzw. am Samstag vor Ort dabei sind.



Weitere Infos – siehe Flyer im Anhang und unter:

www.kletterhallewien.at

Expeditionskletterer in Kletterhalle Wien

Stefan Glowacz, der bekannte deutsche Sport,- und Expeditionskletterer und Abenteurer ist am Samstag, 3. November zu Gast in der Naturfreunde Kletterhalle Wien.

Das Programm umfasst unter anderem ab 14 Uhr:

+) Meet & Climb

+) "How to climb a big wall", betreut vom Naturfreunde Alpinkader

+) Multimedia-Vortrag „Von der Arktis bis in den Orient – Klettern in Baffin Island, Borneo und Oman"

Datum: 03.11.2018, 14:00 - 20:00 Uhr

Ort: Kletterhalle Wien, Erzherzog Karl Straße 108

1220 Wien, Österreich

Url: http://www.kletterhallewien.at

Rückfragen & Kontakt:

Hannes Huber

hannes.huber @ naturfreunde.at

0664 852 17 36