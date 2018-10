HYPO NOE Weltspartag: Sparen macht immer Sinn

Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner begrüßten am Mittwoch prominente Gäste in der Geschäftsstelle im Regierungsviertel

St. Pölten (OTS) - Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG lud auch heuer wieder zum jährlichen Weltspartagsempfang ins Regierungsviertel St. Pölten. Neben zahlreichen Unternehmens- und Privatkunden waren NÖ-Landesrechnungshofdirektorin Dr. Edith Goldeband, Mag. Friedrich Ofenauer, Abgeordneter zum Nationalrat, NV-Generaldirektor Dr. Hubert Schultes und Christian Rädler, Vorstand der NÖ Wohnbaugruppe, unter den Gästen.

Angeschnitten wurde die traditionelle Weltspartagstorte von den NÖ-Landesräten DI Ludwig Schleritzko, Ulrike Königsberger-Ludwig und Dr. Martin Eichtinger sowie den Vorständen der HYPO NOE, DI Wolfgang Viehauser und Dr. Udo Birkner.

In seiner Rede betonte Wolfgang Viehauser: "Bankwege verändern sich durch die Digitalisierung und verlagern sich auf Smartphones. Vieles wie der Wunsch nach Vorsorge oder der Traum vom Eigenheim aber bleibt bestehen. In Finanzierungsfragen braucht man daher einen vertrauensvollen und sicheren Partner."

Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko sah im Geschäftsmodell der HYPO NOE einen entscheidenden Vorteil: "Die HYPO NOE ist stark verwurzelt in Niederösterreich und leistet als Konjunkturmotor einen wichtigen Beitrag. Als Landesbank investiert sie nach dem Prinzip 'Geld aus der Region für die Region' in gesellschaftliche und soziale Projekte in den Bereichen Wohnen, Bildung oder Gesundheit."

"Das Vertrauen unserer Kunden ist unser höchstes Gut. Wir in der HYPO NOE stehen unseren Kunden in Niederösterreich und Wien als sicherer und verlässlicher Finanzierungspartner zur Seite", so Viehauser: "Denn Sparen oder Vorsorge machen immer Sinn, für jetzt oder später."

Die HYPO NOE feiert heuer ihr 130-Jahr-Jubiläum. Am Weltspartag wurde Kundinnen und Kunden ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ein Highlight stellte die Autogrammstunde der Beachvolleyball-Vize-Weltmeister Clemens Doppler und Alex Horst in der Filiale Tulln dar.

