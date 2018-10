Trina Solar liefert 17 MW für die größte schwimmende PV-Anlage in Europa

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar Limited ( "Trina Solar" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Solarenergie, hat 17 Megawatt Photovoltaik-Module für die größte schwimmende PV-Anlage in Europa geliefert.

Das PV-Projekt "O'MEGA 1" wurde von Akuo Energy entwickelt, Frankreichs führendem unabhängigen Erzeuger erneuerbarer Energie, der unter den spezifischen Vorgaben der französischen CRE4.1-Ausschreibung mit den Trina Solar Modulen mit niedriger CO2-Bilanz den Zuschlag erhalten konnte. Nach Inbetriebnahme wird das in Piolenc (Vaucluse) gelegene Solarkraftwerk zu 100% erneuerbare Energie liefern, deren Menge dem Energieverbrauch von mehr als 4.700 Haushalten entspricht. Die Anlage erstreckt sich über eine 17 Hektar große Fläche und wird ca. 11.100 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr vermeiden.

"O'MEGA 1" wird von über 46.000 monokristallinen PERC-Doppelglas-Modulen TSM-DEG14.20(II) von Trina Solar mit niedriger CO2-Bilanz angetrieben. Das PV-Modul Duomax M Plus bietet eine hohe Ausgangsleistung für große Solarkraftwerke. Die herausragende Effizienz und hohe Leistungsdichte des Duomax M Plus Moduls, das mit der branchenweit führenden 1500 V UL/IEC-Zertifizierung verfügbar ist, sorgt für maximale Energieausbeute und ist beständig gegenüber schwierigen Umweltbedingungen. Seine langlebige Doppelglas-Struktur aus hochwertigem Solarglas und Einbettungsmaterial schützt die Solarzellen während der gesamten Lebensdauer vor starker Feuchtigkeit und verhindert Verluste durch PID (potenzialinduzierte Degradation).

Eric Scotto, Präsident und Mitgründer von Akuo Energy, resümiert: "O'MEGA 1 bedeutet für Akuo Energy mehrere Premieren: Erstens ist es das erste schwimmende Solarkraftwerk in Frankreich. Zweitens öffnet die Gruppe zum ersten Mal das Projektkapital für Einzelpersonen. Und drittens existiert eine gemeinsame, erste Bankfinanzierung für ein schwimmendes Solarprojekt. Mit diesem Gesellschaftsprojekt treiben wir als globaler Akteur die Energiewende voran und hoffen, diese Anlage zu einem Modell zu machen, dem weitere folgen werden. Wir sind sehr stolz auf den Verbund mit all diesen Mitwirkenden, die dies zu einem beispielhaften und inspirierenden Projekt machen."

Gonzalo de la Viña, Leiter des europäischen Modulgeschäfts bei Trina Solar, fügt hinzu: "Für uns ist es eine Ehre, von Akuo für das größte schwimmende Solarsystem in Europa ausgewählt worden zu sein. Dieses Projekt, das unter den spezifischen Vorgaben der französischen CRE4.1-Ausschreibung entwickelt wurde, nutzt eine konkurrenzfähige technische und wirtschaftliche Lösung, die auf unseren monokristallinen PERC-Doppelglas-Modulen mit niedriger CO2-Bilanz in Kombination mit einer Schwimmkonstruktion von Ciel et Terre basiert. Wir sind optimistisch, dass dieses Projekt die Türen für die Entwicklung schwimmender PV-Projekte in ganz Frankreich und Europa öffnen wird."

Link zum Bild: http://bit.ly/2OVV29H Bildunterschrift: Europas größtes schwimmendes Solarsystem in Piolenc (Frankreich), angetrieben von 17 MW PV-Modulen von Trina Solar.

Quelle: Akuo Energy





Über Trina Solar



Trina Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Solarenergie. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und entwickelt heute eigene, intelligente PV-Lösungen für Großanlagen sowie gewerbliche und private Lösungen, Energiespeichersysteme und Photovoltaikmodule. Als weltweit führender Anbieter von integrierten Solarenergielösungen geht Trina Solar bei der Transformation zu einer Marke in der Welt des Energie-IoT (Internet der Dinge) voran und hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem neuen und aufstrebenden Sektor weltweit führend zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.trinasolar.com.

Rückfragen & Kontakt:

Trina Solar Europe

Michael Katz

+49 89 122 849 260

michael.katz @ trinasolar.com