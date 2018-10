OMV Quartalsbericht Jänner–September und Q3 2018

Hoher Cashflow unterstützt OMV Strategie 2025

Mit einem CCS Operativen Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,05 Mrd in Q3 2018 profitabelstes Q3 Ergebnis seit 10 Jahren

Nachfolgend die Leistungskennzahlen Jänner bis September 2018*





Konzern

► CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten stieg auf EUR 2,6 Mrd (+14%)

► Höher Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 3,3 Mrd (+21%)

► CCS ROACE vor Sondereffekten von 12% gleichbleibend





Upstream

► Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,4 Mrd (+65%) infolge gestiegener Produktion, geringerer durchschnittlicher Produktionskosten sowie höherer Öl- und Gaspreise

► Produktion von 421 kboe/d (+24%)

► Produktionskosten auf USD 7,3/boe gesunken (-17%)





Downstream

► CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,2 Mrd (-15%) infolge der geplanten Generalüberholung der Raffinerie Petrobrazi, niedrigerer OMV Referenz-Raffineriemarge und des Verkaufs der Petrol Ofisi in Q2 2017 (Devestitionseffekt: EUR -98 Mio)

► OMV Referenz-Raffineriemarge von USD 6,17/bbl in den ersten drei Quartalen 2017 auf USD 5,23/bbl in den ersten drei Quartalen 2018 gesunken – die OMV Referenz-Raffineriemarge bleibt jedoch nach wie vor auf hohem Niveau

► Erdgas-Verkaufsmengen um 2% auf 81 TWh aufgrund niedriger Verkaufsmengen in Rumänien und Türkei gesunken

► Dennoch Erdgas-Verkaufsmengen in Deutschland von 11 TWh auf 16,2 TWh gestiegen (+47%)





Strategische Highlights

September

► Verkaufsabschluss des Gaskraftwerks in Samsun/Türkei

► Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen OMV und Sapura Energy für exklusive Verhandlungen zum Beabsichtigten Erwerb einer 50%-Beteiligung an Sapura Upstream durch OMV

► Produktionsstart Umm Lulu und SARB Felder in Abu Dhabi

► Aufnahme der OMV als einziges österreichisches Unternehmen in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI World)

► Präsentation der OMV ReOil Pilotanlage im Rahmen der 60 Jahr-Feier der Raffinerie Schwechat





Oktober

► Unterzeichnung eines „Basic Sale Agreement“ zwischen OMV und Gazprom betreffend dem möglichen Erwerb einer 24,98% Beteiligung an den Blöcken 4A und 5A der Achimov-Formation durch OMV

► Nord Stream 2: bereits rd. 180 Kilometer der Pipeline gegen Ende Oktober verlegt

► Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur strategischen Kooperation zwischen Gazprom und OMV

► Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen OMV und Schlumberger zur Evaluierung möglicher Kooperationsmodelle für digitale Lösungen

► Erste österreichische OMV Standorte im europaweiten High-Power-Charging (HPC) Netz von IONITY an den Autobahntankstellen in Mondsee und Eisentratten in Betrieb

*Die genannten Werte beziehen sich auf die ersten drei Quartale 2018; als Vergleichsgrößen dienen Werte der ersten drei Quartale des Vorjahres





