Kärntner Volkspartei ist jetzt türkis

Martin Gruber wird die Partei als Landesparteiobmann inhaltlich und personell verbreitern. Er steht für eine moderne bürgerliche Politik.

Velden (OTS) - Mit dem heutigen Parteitag und der Wahl von Martin Gruber zum Landesparteiobmann stellt die Kärntner Volkspartei ihre Farbe auf Türkis um. Der optische Auftritt ist damit an die Bundespartei angeglichen. „Bundeskanzler Sebastian Kurz hat mit seiner Bewegung gezeigt, welches Feuer man mit moderner bürgerlicher Politik entfachen kann“, begründet Landesparteisekretär Sebastian Schuschnig den Schritt zur neuen Parteifarbe Türkis.

Mit der Wahl der Farbe allein ist es aber nicht getan. Gruber will die Dynamik im Bund auch in Kärnten umsetzen. „Eine neue Politik für eine neue Generation“, lautet sein Motto. Damit spricht Gruber die inhaltliche und personelle Verbreiterung der Partei an. „Wir müssen uns mit Dingen beschäftigen, mit denen sich auch die Menschen in ihrem tagtäglichen Leben beschäftigen“, mahnt er ein. Geeint mit der Bundespartei will Gruber die brennenden Zukunftsthemen für die Entwicklung der Kärntner Heimat anpacken.

„Gemeinsam sind wir das kräftigere Türkis“, sagt Schuschnig. Nicht zuletzt die Nationalratswahl – mit 26,8 Prozent für die Volkspartei im Land – habe gezeigt, dass die Bewegung von Sebastian Kurz auch in Kärnten auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und: „Martin Gruber weiß sehr genau, wie man auf fruchtbarem Boden reiche Ernte einfährt“, so Schuschnig.

