Der Weltdiabetestag steht 2018 international unter dem Motto „The Family and Diabetes”.

Die Österreichische Diabetes Gesellschaft möchte Ihnen in einem Pressegespräch die vielfältigen Facetten des Themas „Familie und Diabetes“ anschaulich aufzeigen: In jeder Familie, in jedem Freundeskreis sind Menschen mit Diabetes zu finden. In jeder Generation und in jedem Lebensalter zeigt Diabetes ein anderes Gesicht und erfordert vom engsten sozialen Umfeld Aufmerksamkeit, Bewusstsein und Zuwendung. Bereits vor der Geburt kann Diabetes ein Thema sein und gerade auch der Umgang mit einer Diabeteserkrankung von alten und pflegebedürftigen Angehörigen stellt Familien vor große Herausforderungen.

Die gesamte Gesellschaft aber auch vor allem Sie als Medienvertreter können dazu beitragen, dass in jeder Familie Bewusstsein für Diabetes und seine vielfältigen Herausforderungen geschaffen wird.

Pressegespräch: „Weltdiabetestag 2018: Diabetes betrifft jede Familie" am Dienstag, den 6. November 2018, um 9:30 Uhr im Café Landtmann, Landtmannsaal, Universitätsring 4, 1010 Wien

Die Themen:

Weltdiabetestag 2018 unter dem Motto „Familie und Diabetes“

Aktuelle nationale und internationale Zahlen

Unterschiedliche Ansätze für Prävention und Behandlung in jeder Altersstufe

Herausforderungen für Familien von vor der Geburt bis zur Palliativpflege

Diabetes speziell bei Kindern

Ihre GesprächspartnerInnen:

Univ. Prof.in Dr.in Alexandra Kautzky-Willer , Univ.-Klinik f. Innere Medizin III, Abtlg. f. Endokrinologie und Stoffwechsel, MedUni Wien und Präsidentin der ÖDG

, Univ.-Klinik f. Innere Medizin III, Abtlg. f. Endokrinologie und Stoffwechsel, MedUni Wien und Präsidentin der ÖDG Nebojsa M. Lalic , MD, PhD, FRCP, International Diabetes Federation (IDF)

, MD, PhD, FRCP, International Diabetes Federation (IDF) Ass. Prof.in Priv. Doz.in Dr.in Yvonne Winhofer-Stöckl, PhD, Univ.-Klinik f. Innere Medizin III, Abtlg. f. Endokrinologie und Stoffwechsel, MedUni Wien und Erste Sekretärin der ÖDG

Anmeldung via E-mail an: michael.leitner @ publichealth.at

Datum: 06.11.2018, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Cafe Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

