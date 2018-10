KIKO MILANO auf Erfolgsspur mit Centric PLM

Centric Software ist stolz, die Veröffentlichung der Erfolgsgeschichte seines Kunden, KIKO MILANO, bekannt zu geben.

Die 1997 gegründete italienische Kosmetikmarke KIKO MILANO bietet eine breite Palette an innovativen Make-up-, Gesichts- und Körperpflegeprodukte an. Mit dem Angebot sicherer und wirkungsvoller Produkte von höchster Qualität, die auf die Schönheitsbedürfnisse von Frauen jeden Alters zugeschnitten sind, ist KIKO schnell zur Nummer eins in Italien geworden.

"Vor der Implementierung von Centric Software arbeiteten wir mit einem unstrukturierten Prozess. Wir bringen jedes Jahr viele neue Produkte auf den Markt. Das Management all dieser neuen Produkte und der damit zusammenhängenden Daten ist definitiv insbesondere deshalb nicht einfach, weil die Daten von verschiedenen Abteilungen verwaltet werden. Da unsere Produkte am Menschen verwendet werden, müssen viele Tests durchgeführt oder in Auftrag gegeben werden, und das verlängert den Produktentwicklungsprozess definitiv." Erklärt Maria Viglione, Sourcing & Purchasing Manager bei KIKO.

"Also haben wir entschieden, alle unsere Daten in der Centric Software zu zentralisieren, so dass wir KPI´s und Berichte erstellen können, mit denen wir alle unsere Aktivitäten bewerten. Die Software ist leicht skalierbar. Es kann auf dynamische Weise verwaltet werden, sodass die gleichen Daten je nach Benutzer in unterschiedlicher Weise angezeigt werden können und eine konsistente Verwaltung der Informationen garantiert ist."

"Die Software unterstützt uns, unsere Produkte vom Konzept bis hin zu den in unseren Shops erhältlichen Artikeln zu entwickeln. Wir arbeiten an unserer digitalen Transformation und Centric Software hat einen erheblichen Anteil daran. Mir gefällt, dass es uns die Möglichkeit für ein klares Milestone Management gibt, bei dem alle Elemente zusammengeführt werden."

"Eine der Sachen, durch die sich die erreichten Verbesserungen auszeichnen, ist, dass wir jetzt nur noch einen Speicherort haben. Die Informationen befinden sich dort und sie sind zu 100 % genau und für alle zur gleichen Zeit sichtbar. Centric unterstützt uns dabei, denn wir erhalten garantiert aktuelle und präzise Kostendaten in Echtzeit."

KIKO ( http://www.kikocosmetics.com )

KIKO MILANO wurde 1997 von Percassi gegründet. Der italienische Hersteller von professioneller Kosmetik bietet eine breite Palette an innovativen Make-up-, Gesichts- und Körperpflegeprodukten. Das Angebot umfasst sichere und wirkungsvolle Produkte höchster Qualität, die ganz darauf abgestimmt sind, den Schönheitsbedürfnissen von Frauen jeden Alters gerecht zu werden.

"Be What You Want to Be" dieses Motto steht für KIKOs Schönheitsvision. Die außergewöhnlich umfangreiche und vielfältige Produktpalette von KIKO ermöglicht es allen, der eigenen Persönlichkeit mit maßgefertigten Produkten Ausdruck zu verleihen. Eine große Auswahl an einzigartigen Farben, Effekten und wohltuenden Texturen ist auf Ihren persönlichen Stil, Hautton und Hauttyp sowie Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt, und zwar in jeder Phase Ihres Lebens.

KIKOs Identität ist fest im Qualitätsanspruch "Made in Italy" und der Hauptstadt für Mode, Kunst und Design verankert. Die umfangreichen Forschungsarbeiten erstrecken sich auf Bereiche wie Originaltexturen und -farben sowie hochwertige Formeln mit garantierter Produktleistung, um ein perfektes Zusammenspiel aus Qualität und Kreativität zu schaffen.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und die angesagtesten Modetrends fließen in die kontinuierlichen Neuentwicklungen von KIKO ein. Die Produkte setzen stets neue Maßstäbe in der Kosmetikbranche und sind an vielfältigen Schönheitsidealen ausgerichtet.

Centric Software, Inc. ( http://www.centricsoftware.com )

Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mit Zweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet Centric Software den führenden Namen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter eine Plattform für die digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalen Interfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und für großformatige Touchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echte Revolution für Entscheidungsfindung und die Automatisierung der Ausführung, reduziert das Time-to-Market beträchtlich und verbessert die Reaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschild des Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Merchandiseplanung, Produktentwicklung, Sourcing, Businessplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric SMB-Lösungen stellen umfassende PLM-Lösungen auf Grundlage innovativer Technologien und über die Jahre angesammelter Kenntnisse des Unternehmens für kleine Firmen bereit.

Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den "Frost & Sullivan Product Leadership Award in Retail, Fashion, and Consumer GoodsPLM" im Jahr 2018 und den "Frost & Sullivan´s Global Retail, Fashion, and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award" im Jahre 2016 und 2012. In den Jahren 2013, 2015 und 2016 war Centric auf der Liste der Global-Top-100 von Red Herring.

Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

