AK: Ausstellung „Out of Control“ eröffnet

Präsidentin Renate Anderl will Jugendliche und Eltern für Thema Datensicherheit sensibilisieren

Wien (OTS) - Facebook, Twitter & Co – man hinterlässt überall Datenspuren. Die AK Ausstellung „Out of Control“ in Kooperation mit Ars Electronica Solutions soll bewusstmachen, wo man überall seine persönlichen Daten preisgibt und wohin wir uns in der digitalen Welt bewegen. „Daten sind der Rohstoff für viele Unternehmen der digitalen Wirtschaft. Nutzerinnen und Nutzer liefern diese Daten oft unbewusst. Mit dieser Ausstellung wollen wir vor allem Kinder und Jugendliche und natürlich auch die Eltern für dieses Thema sensibilisieren“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl.

Daten über Daten werden heutzutage in Windeseile rund um die Welt geschickt. „Sie werden gesammelt und müssen – dank riesiger Speicher – auch nicht mehr gelöscht werden. Aktuell werden etwa 15 Prozent aller Daten ausgewertet, da ist also noch ein Riesenpotenzial vorhanden“, erzählt Michael Mondria, Senior Director Ars Electronica Solutions, anlässlich der Ausstellungseröffnung von „Out of Control“. Davon kann auch Wiens Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer ein Lied singen: „Wir haben sehr viele Daten und sammeln auch sehr viele Daten. Deshalb ist es umso wichtiger, das Thema Datensicherheit in die Schulen zu holen, damit die Kinder und Jugendlichen lernen, wo man aufpassen muss.“ Und Datenschutzaktivist Max Schrems ergänzt:

„Digitalisierung ist ein Thema, das uns täglich begleitet, aber abstrakt und schwierig zu greifen ist. Der Bildschirm mag rosarot sein, aber man muss schon genau hinsehen, was mit den Dingen im Hintergrund passiert.“

Eine Digitalisierungs-Offensive ist auch Herzstück des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. So soll beispielsweise das Beratungsangebot für Betroffene von Datenschutz-Verletzungen und Internet-Abzocke ausgebaut werden. „Die Arbeiterkammer nimmt ihre gesellschaftliche Verpflichtung wahr. Wir nehmen Geld in die Hand, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestens auf die Digitalisierung vorzubereiten“, so die AK Präsidentin.

Die Ausstellung im Rahmen von AK Young ist in 14 Containern im Garten der Arbeiterkammer Wien zu sehen. Es gibt neun Stationen, etwa zum Thema Twitter, Big Data oder Passwortsicherheit. Mitmachen ist angesagt – zudem warten auf die BesucherInnen viele informative Tipps.

Der Besuch der Ausstellung dauert rund 90 Minuten. InfotrainerInnen führen durch die kostenlose Ausstellung. Das AK Young Angebot ist für Schulklassen – Jugendliche ab 13 Jahren – und Privatpersonen.

SERVICE: Alle Infos zur AK Ausstellung „Out of Control – Was die digitale Welt über dich weiß!“ unter outofcontrol.ak.at

