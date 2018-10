Sonata Software für 2018-2019 in den internen Kreis von Microsoft Dynamics aufgenommen

Sonata Software, ein globales Technologieunternehmen, das erfolgreiche Plattform-basierte digitale Transformationsinitiativen für Unternehmen ermöglicht, gab heute bekannt, dass es zu einem Mitglied des Inneren Zirkel von Microsoft Dynamics für 2018-2019 ernannt wurde Mit dieser Anerkennung wird Sonata Software Teil einer Elite-Gruppe, die aus einigen der begehrtesten strategischen Microsoft Dynamics-Partnern von Microsoft aus der ganzen Welt besteht.

"Von der Entwicklung von Microsoft Dynamics 365-Produkten bis hin zum Upgrade der ersten Kunden auf Dynamics 365 reicht das Engagement von Sonata Software mit Microsoft Dynamics weit zurück. Sonata Software gehört außerdem zu den führenden Microsoft Dynamics Partnern und ist Mitglied des Global Advisory Council von Microsoft. Microsoft Dynamics steht auch im Mittelpunkt unserer Platformation(TM)-Strategie, die Unternehmen den Übergang zur Digitalisierung erleichtert. Sonata hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Arbeit an verschiedenen von Dynamics geleiteten globalen Transformationsprojekten, insbesondere in Vertrieb und Einzelhandel", sagte Srikar Reddy, MD & CEO, Sonata Software.

Sonata Software hat eine große Auswahl an Dynamics 365-Kunden, darunter einige der größten Dynamics 365-Kunden auf der ganzen Welt. Es hat auch ein starkes Team von Beratern für Dynamics 365, sowie AX und CRM. Darüber hinaus ist es in mehreren Ländern ein Tier-1-CSP für Microsoft.

"Partner sind ein grundlegender Bestandteil unserer Go-to-Market-Strategie und wir schätzen deren Beitrag zum Wachstum unseres Geschäfts sehr. Sonata Software ist einer unserer engsten Partner und hat eng mit uns zusammengearbeitet, um unseren Kunden einen großen Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns sehr, dem Unternehmen diese wohlverdiente Anerkennung zu verleihen und in unserem inneren Zirkel für Microsoft Dynamics willkommen zu heißen. Wir freuen uns sehr über die makellose Erfolgsbilanz von Sonata Software und die Investitionen des Unternehmens in die Entwicklung von wiederverwendbaren Frameworks und Methoden auf Microsoft Dynamics", sagte Cecilia Flombaum, Senior Director, Microsoft, One Commercial Partner Organisation.

Sonata Software ist ein globaler ISV Development Center Partner für Microsoft Dynamics sowohl für Operations als auch für CRM. Das Unternehmen verfügt außerdem über zwei Software-IPs, die auf Microsoft Dynamics basieren. Dies sind Brick & Click, eine vollständig integrierte digitale Einzelhandelsplattform, um das Beste sowohl Offline als auch Online zu erhalten, und Modern Distribution, eine digitale Plattform für die Vertriebsindustrie. Es verfügt außerdem über ein proprietäres Upgrade-Tool für ein vereinfachtes und direktes Upgrade von AX 2009 auf Dynamics 365.

Sonata ist ein globales Technologieunternehmen, das erfolgreiche plattformbasierte digitale Transformationsinitiativen für Unternehmen ermöglicht, um vernetzte, offene, intelligente und skalierbare Geschäfte zu schaffen. Die Methode der Sonata Platformation(TM) vereint Branchenexpertise, Plattformtechnologie mit Spitzenleistung, Innovation durch Design und Modelle für strategisches Engagement, um Kunden einen langfristigen, nachhaltigen Unternehmenswert zu bieten. Als verlässlicher Partner von weltweit führenden Anbietern in den Bereichen Einzelhandel, Vertrieb, Reise und Software umfasst Sonatas Lösungsportfolio eine eigene digitale Plattform wie Brick & Click Retail Platform©, Modern Distribution Platform©, Rezopia Digital Travel Platform©, RAPID DevOps Platform© und Halosys Mobility Platform©, Best-in-Class-Fähigkeiten auf ISV-Technologieplattformen wie Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure, SAP Hybris, Cloud Engineering und Managed Services, so wie neue digitale Anwendungen wie IoT, Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotic Process Automation, Chatbots, Block Chain und Cyber Security. Die Mitarbeiter und Systeme von Sonata sind darauf ausgerichtet, Vordenkerpositionen, Kundenengagement und Spitzenleistungen in der Umsetzung zu vereinen, um Business durch Technologie zu verbessern.

