TM-Forum Digital Transformation North America, Dallas: Prodapt präsentiert Telebots[TM] und beweist AI

ML-Kompetenz

New York (ots/PRNewswire) -

Prodapt, ein weltweit präsentes und innovatives Unternehmen für Technologie und Arbeitsprozesse, fungierte als Hauptsponsor des TM-Forums Digital Transformation North America und der damit verbundenen Action Week vom 24. September bis 28. September 2018 in Dallas (Texas). Die Veranstaltung eignete sich hervorragend als Plattform für die Kommunikationsbranche, um aktuelle Herausforderungen der Branche sowie Technologie-Trends in den Zukunftstechnologien (z. B. SDN-NFV, Automatisierung und AI/ML), welche die Kommunikationsbranche möglicherweise revolutionieren, zu identifizieren und zu bewerten.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg )

Prodapt wirkte als Teilnehmer an der Vortragsrunde zum Thema "Delivering operational excellence through intelligent RPA" (Bereitstellung von operativer Exzellenz durch intelligente RPA) mit, die u. a. durch Pradeep Balakrishnan, Director Robotics & Automation, und Asad Nabi, Senior Director, System Engineering & Software Architecture CenturyLink, veranstaltet wurde. Das Team von Prodapt wirkte zudem an einer Podiumsdiskussion mit - das Thema: "Making the business case for investing in AI" (Erstellung eines Geschäftszenarios für Investitionen in KI) mit Avai S, Director Practice (IoT, Big Data, AI/ML, & Microservices) Prodapt und Russ Bartels, Director Network Orchestration & Analytics Windstream Communications. Unter dem Titel "Delivering Enhanced Customer Experience through Intelligent Robots" (Bereitstellung verbesserter Kundendienst-Erlebnisse mithilfe intelligenter Roboter) präsentierte das Unternehmen zudem ein Beschleuniger-Programm, was bei den Teilnehmern große Aufmerksamkeit erregte.

"Prodapt konnte im Rahmen dieser Veranstaltung erfolgreich die Vordenkerrolle und Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der Zukunftstechnologien (z. B. AI/ML, Robotik-Prozessautomatisierung und SDN/NFV) unter Beweis stellen", so Harsha Kumar, President Prodapt. "Darüber hinaus erhielten wir einen wichtigen Einblick in die aktuellen Herausforderungen sowie Lösungen der Branche, was DSPs (digitale Dienstleister) im Unternehmenswachstum unterstützt und dazu beiträgt, die jeweilige Technologieintegration zu erreichen."

Weitere Informationen unter: http://www.prodapt.com/digital-transformation-north-america/

Über Prodapt - http://www.prodapt.com

Prodapt ist ein weltweit führender Anbieter von IT-, Produkt-, Netzwerk- und Betriebsdiensten für den digitalen Dienstleister vertical. Zahlreiche führende DSPs nutzen die Dienste von Prodapt zur Stärkung des Unternehmens und Erzielung von Wettbewerbsvorteilen. Prodapt, mit Hauptsitz in Chennai, verfügt über Lieferzentren in Nordamerika, Europa, Indien und Afrika und ist ein nach ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 und CMMI Level 3 zertifiziertes Unternehmen. Prodapt ist Teil eines seit 120 Jahren bestehenden Geschäftskonzerns, die Jhaver Group, und beschäftigt über 16.500 Mitarbeiter an über 64 Standorten weltweit.

Rückfragen & Kontakt:

Raghavendra MG

E-Mail: raghavendra.mg @ prodapt.com

Tel.: +(91)-9677040468