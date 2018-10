JNA Awards stellen Partner für 2019 vor

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die Branchen-Schwergewichte Chow Tai Fook Jewellery Group, Shanghai Diamond Exchange und DANAT führen die "JNA Awards" 2019 weiter als "Headline"-Partner an. "Honoured"-Partner sind die KGK Group, die Shanghai Gems & Jade Exchange (CSGJE) und Guangdong Land Holdings Limited (GDLAND).

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8438051-jna-awards-2019-partners/

Die JNA Awards sind eine der einflussreichsten Plattformen und eines der einflussreichsten Prämierungsprogramme der internationalen Schmuck- und Edelsteinbranche. Die Unterzeichnungszeremonie für die Partnerschaften fand am 17. September in Hongkong statt.

Letitia Chow, Vorsitzende der JNA Awards, Gründerin von JNA und Direktorin für Geschäftsentwicklung der Jewellery Group bei UBM Asia auf der Unterzeichnungszeremonie: "Es ist uns eine Ehre, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die unsere Vision und unser Bekenntnis zu der gemeinsamen Förderung der Branche teilen."

"Als Branchenpionier unterstützt Chow Tai Fook die JNA Awards schon das achte Jahr in Folge als Headline-Partner. Für uns hat Nachhaltigkeit Priorität. Mit der Zusammenarbeit können wir unsere Bemühungen bündeln und günstige Entwicklungen vorantreiben, die der Schmuckbranche insgesamt zu größerem Erfolg verhelfen", so Kent Wong, Managing Director von Chow Tai Fook.

Lin Qiang, President und Managing Director der SDE: "Die SDE hatte die Ehre, die JNA Awards auf ihrem Weg verfolgen zu können - angefangen bei der Gründung, über das Bewältigen enormer Herausforderungen, bis hin zum heutigen bemerkenswerten Prämierungsprogramm für die Branche. Die SDE wird auch weiterhin eng mit dem Team der JNA Awards zusammenarbeiten, um dem Prämierungsprogramm zu helfen, die nächste Stufe zu erreichen."

Kenneth Scarratt, CEO von DANAT: "Es ist eine Ehre für uns, 2019 Headline-Partner der JNA Awards zu sein und die Möglichkeit zu haben, DANAT und das Königreich Bahrain auf dieser Elite-Plattform führenden Vertretern der Edelstein- und Schmuckbranche aus aller Welt näherzubringen. Es ist wichtig, dass die Community sich intensiv dafür einsetzt, die Praktiken und Standards dieser besonderen Branche fortlaufend zu verbessern."

"Die Zusammenarbeit mit den JNA Awards ist eine ernorme Erfahrung. Die JNA Awards bieten der Community eine Plattform dafür, Erreichtes zu feiern und mit Unternehmen und Personen zu kooperieren - mit dem Ziel, exzellente Management-Techniken, innovative Ansätze und sozial verantwortungsvolle Strategien zu erarbeiten. Die JNA Awards werden in den kommenden Jahren sicher weiter an Bedeutung gewinnen", so Sanjay Kothari, Vice Chairman der KGK Group.

Simon Chan, Mitgründer, Mitglied des Board of Directors und Executive Vice President der CSGJE: "2019 ist für die Edelsteinbranche in China ein Jahr der Innovation und Entwicklung. Die CSGJE hofft, dass wir durch die Kooperation mit den JNA Awards die Branche nach vorn bringen und Innovationen in der internationalen Schmuck-Community bekannter machen können."

"GDLAND freut sich darauf, 2019 das sechste Jahr in Folge mit den JNA Awards zu kooperieren. Gemeinsam mit den JNA Awards möchten wir Chancen für die Schmuckbranche ausloten und erarbeiten, um im Segment positiven Wandel voranzutreiben", so Liu Zheng, Deputy General Manager von GDLAND, abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

JNA Awards Marketing

UBM Asia (Hongkong)

+852-2516-2184

marketing @ jnaawards.com