Concierge Auctions kündigt bemerkenswerte Marquis-Verkäufe an, begrüßt Immobilien-Käufer aus China bei Auktionen im Dezember

New York (ots/PRNewswire) - Concierge Auctions kündigt seine wichtigsten Marquis-Angebote an - Immobilien, die zu den Besten auf mehreren Kontinenten zählen - darunter eines der teuersten Häuser aller Zeiten in den USA. Zu den neuen Immobilien, die zu unterschiedlichen Zeiten bis Ende des Jahres angeboten werden, gehören ein neoklassisches Kunstwerk mit einzigartigem Bootsanleger in Florida, eine italienische Villa aus dem 18. Jahrhundert und eine geschlossene Gemeinschaftsresidenz in Thailand - die erste Versteigerung von Concierge Auctions im asiatischen Land.

Playa Vista Isle mit Sitz in Hillsboro Beach, Florida, war zuvor mit 159 Millionen US-Dollar notiert und wird am 15. November in einer Live-Auktion in Zusammenarbeit mit ONE Sotheby's International Realty ohne Mindestgebot verkauft. Das Grundstück ist das einzige Anwesen an Floridas Gold Coast mit einem 46 Meter langen privatem Dock und hat eine Fläche von 5.388 Quadratmetern. Die Villa Passalaqua am Comer See in Italien stammt aus dem 18. Jahrhundert und enthält Fresken des Hauptkünstlers von Napoleon Bonaparte. Zusätzlich zu dem 2.462 Quadratmeter großen Haupthaus und einem 372 Quadratmeter großen Gästehaus befinden sich unter den Gärten Tunnel, Keller und unterirdische Räume sowie Gehwege mit einer Fläche von 1.028 Quadratmetern. Das für 100 Mio. EUR gelistete Objekt wird am 30. Oktober im Rahmen einer Live-Auktion mit einem Mindestgebot von 20 Mio. EUR verkauft. Villa 22, im Luxusresort Samujana in Koh Samui inThailand gelegen, war ursprünglich für 5 Millionen US-Dollar gelistet. Diese Immobilie wird am 9. November mit einem Mindestgebot von 2,5 Mio. USD verkauft.

Das Unternehmen arbeitet auch erneut mit dem Wall Street Journal und Mansion Global zusammen, um seinen zweiten jährlichen Dezemberverkauf durchzuführen, der sich speziell an chinesische Käufer richtet. Dies ist der bisher vierte Verkauf seiner Art, der die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt direkt erreichen soll. Die Ausschreibung mit einer sorgfältig kuratierten Auswahl an Immobilien aus aller Welt wird im Dezember digital eröffnet und gipfelt in einer Live-Auktion in Hongkong. Der Verkauf beginnt mit einer Reihe von Launch-Events in Guangzhou und Hongkong, mehrsprachigem internationalem Marketing und Werbung sowie dem Sponsoring des Juwai China Agent Summit und Luxury Property Showcase (LPS) in Shanghai.

