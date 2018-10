Wiener Städtische erwartet fünf Millionen Euro Sturmschäden

Wien (OTS) - In der Nacht auf Dienstag sind ein heftiger Föhnsturm und schwere Unwetter über weite Teile Österreichs hinweggezogen und haben erhebliche Schäden verursacht. Besonders betroffen waren Salzburg, Tirol, Kärnten und die Steiermark. Die Wiener Städtische hat eine österreichweite Schadenshotline unter 050 350 355 eingerichtet.

Vom Süden her zogen Unwetter mit einem orkanartigen Föhnsturm mit mehr als 120 km/h über Teile Österreichs. Bäume wurden entwurzelt, Autos und Elektroleitungen beschädigt, Straßen waren teilweise nicht passierbar. „Wir rechnen aus heutiger Sicht mit einem Aufwand von rund fünf Millionen Euro. Sachverständige und Sachbearbeiterinnen und -bearbeiter sind im Dauereinsatz“, erklärt Wiener Städtische Generaldirektor Robert Lasshofer.

Rasche und unbürokratische Hilfe für Betroffene

Für Betroffene steht die österreichweite Schadenshotline 050 350 355 der Wiener Städtischen zur Verfügung. Auch via Internet (wienerstaedtische.at) können Kunden Schäden melden. „Gerade nach Stürmen und Naturkatastrophen ist eine schnelle Schadensabwicklung notwendig. Wir bieten als verlässlicher Partner eine sofortige und unbürokratische Erledigung durch unsere Ansprechpartner vor Ort“, so Lasshofer.

Ein Schaden kann auch via Live-Video von jedem PC bzw. Laptop mit Mikrophon und Kamera als auch von einem mobilen Gerät (Tablet, Smartphone) gemeldet werden. Während des Live-Gesprächs werden die übermittelten Bilder des Schadens aufgezeichnet und stehen den Schadensreferenten sofort zur Verfügung.

Wetter Plus-App warnt

Die Wiener Städtische bietet außerdem mit der Wetter Plus-App ein spezielles Service an, um vor Unwettergefahren rechtzeitig zu warnen. Durch Aktivierung der Wetter Plus-App wird in regelmäßigen Zeitabständen der aktuelle Aufenthaltsort abgefragt und geprüft, ob für diese Position Wetterwarnungen vorliegen. Ist das der Fall, erhalten User automatisch eine Benachrichtigung auf das Smartphone. Zudem informiert die Wiener Städtische via Facebook bei bevorstehenden Unwettern.

