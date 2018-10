Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Genehmigt wurde die Umsetzung der Maßnahme „Gresten, Vorderhoderberggrabenbach, Projekt 2018“. Dadurch werden in der Gemeinde Gresten Liegenschaften, Infrastruktureinrichtungen und Freizeitanlagen vor Überflutungen geschützt. Das Projekt soll im Jahr 2019 umgesetzt werden. Das Land Niederösterreich unterstützt die Gesamtinvestition von 810.000 Euro mit einem Beitrag von 121.500 Euro.

Ebenso genehmigt wurde im Zuge der Wildbachverbauung in Niederösterreich das Projekt „Tiefenbach, Gemeinden Krumbach und Lichtenegg, Hochwasserschutz“. Durch diese Maßnahme werden in den Gemeinden Lichtenegg und Krumbach Liegenschaften, Gewerbebetriebe und Infrastruktureinrichtungen vor Überflutungen geschützt. Das Projekt soll in den Jahren 2018 bis 2019 umgesetzt werden. Das Land Niederösterreich unterstützt die Gesamtinvestitionen von 570.000 Euro mit einem Beitrag von 85.500 Euro.

Die ARGE Marktgemeinde Leobendorf – Stadtgemeinde Korneuburg wird bei der Errichtung des Radwegprojektes „Radweg entlang der Landesstraße B 3“ mit einer nicht rückzahlbaren Beihilfe von bis zu 222.500 Euro unterstützt.

Die Marktgemeinde Göstling an der Ybbs erhält für die betriebliche und bauliche Erhaltung der Aufschließungsstraße zum Skigebiet Hochkar eine Förderung in der Höhe von 513.000 Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse