Beko und FC Barcelona fordern gemeinsam zu einem gesünderen Lebensstil auf

Beko, eine der führenden Hausgerätemarken in Europa, gab den nächsten Meilenstein ihrer globalen Initiative bekannt. Kinder sollen nicht nur gesünder essen, sondern auch aktiver leben.

Mit der "Eat Like A Pro"-Initiative (Essen wie ein Profi) setzt sich Beko gemeinsam mit dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF und der Vereinsstiftung Barça Foundation zum Ziel, die steigende Zahl übergewichtiger Kinder zu reduzieren. Nun ruft Beko im Rahmen der Ernährungsinitiative dazu auf, nicht nur gesünder zu essen, sondern auch wie ein Profi zu trainieren ("Train Like a Pro"). Die Hausgerätemarke möchte Kinder dazu anregen, ein aktiveres Leben zu führen - genau wie ihre Helden des FC Barcelona.

Anlässlich des El Clásico-Spiels im Camp Nou am vergangenen Wochenende hat Beko die Zuschauer aus aller Welt dazu eingeladen, Posts ihrer gesunden 4-3-3-Aufstellung in den sozialen Netzwerken zu teilen. Diese Formation spiegelt die 4-3-3-Teamaufstellung im Fußball wider und wird von Beko eingesetzt, um die Bedeutung von gesunder Ernährung in Kombination mit einem gesunden Lebensstil zu unterstreichen.

Mit Hilfe der meist verwendeten Sprache des Internets, den Emojis, fordert Beko dazu auf, gesunde Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten bei Facebook, Instagram und Twitter zu teilen. Die 4-3-3-Aufstellung der Fans soll aus folgenden Emojis bestehen:

4 x Obst und Gemüse

x Obst und Gemüse 3 x Proteine

x Proteine 3 x Sport

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Teilnehmer diese Emojis auf den Social-Media-Kanälen zusammen mit dem Hashtag #EatLikeAPro und der Verlinkung von @beko posten.

Die teilnehmenden Fans haben die Chance, eine Reise nach Barcelona zur Trainingsstätte des Spitzenvereins zu gewinnen. Dort können sie wie die Stars zu trainieren, sich einmal wie ein Fußball-Profi fühlen und in die Fußstapfen ihrer Helden zu treten. Es erwartet sie eine exklusive Tour hinter die Kulissen des Camp Nou, ein Ernährungs-Coaching von den Köchen und Ernährungswissenschaftlern des FC Barcelona sowie die Gelegenheit, mit den weltberühmten Trainern der Barca Academy auf der Ciutat Esportiva Joan Gamper, dem Trainingsgelände des FC Barcelona, zu trainieren.

Lassen Sie sich inspirieren von den Spielern des FC Barcelona und teilen auch Sie Ihre 4-3-3-Aufstellungen!

Dr. Antonia Lizárraga, Ernährungswissenschaftlerin des FC Barcelona, sagte zur Kampagne: "Um die Leistung der Spieler auf dem Feld zu fördern, stellen wir in der Vorbereitungsphase für El Clásico eine optimale 4-3-3-Formel für jeden Spieler auf. Es ist großartig, den Menschen aus aller Welt zeigen zu können, wie wichtig die Essensauswahl der Spieler in Kombination mit dem Training und Lebensstil ist, damit sie beim Spiel ihr Bestes geben können. Durch die Einführung des 4-3-3-Wettbewerbs können Kinder, Eltern und Fußballfans weltweit zeigen, wie sie wie ein Profi essen und trainieren - mit der Chance, das ultimative FC Barcelona-Erlebnis zu gewinnen. Ich freue mich darauf, die Gewinner in Camp Nou willkommen zu heißen."

Wie auch immer Ihre bevorzugte Kombination aus Obst und Gemüse, Proteinen und Sport aussieht, machen Sie mit und teilen Sie Ihre #EatLikeAPro 4-3-3 mit @Beko auf Twitter, Facebook oder Instagram, damit auch Sie die Chance haben, zu gewinnen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 31. Dezember 2018. Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.facebook.com/Beko/videos/290276168486003/

Beko bietet mindestens 20 Gewinnern eine einmalige Gelegenheit, nach Barcelona zu reisen und sich 48 Stunden lang wie ein Profi zu fühlen.

Im Rahmen des Preises werden die Gewinner Folgendes erleben:

Ein Training in der Trainingsstätte des FC Barcelona, Ciutat Esportiva Joan Gamper, mit den weltberühmten Trainern der Barça Academy

Eine exklusive Tour durch Camp Nou mit Einblick hinter die Kulissen eines der berühmtesten Stadien im Klubfußball

Ernährungs-Coaching von den Köchen und Ernährungswissenschaftlern des FC Barcelona, die täglich für die Spieler kochen

Flüge, Unterbringung und Mahlzeiten sind mit inbegriffen

Reisezeit: Juni/Juli 2019 (der genaue Termin wird noch bekanntgegeben)

Vollständige Informationen und die Teilnahmebedingung des Wettbewerbs finden Sie unter: http://www.beko.com/el-clasico-4-3-3-draw-terms-and-conditions/

