VP-Korosec: Informationskampagne zum bewussten Einsatz von Antibiotika sehr zu begrüßen

Bewusstseinsbildung und ordnungsgemäßer Umgang der Patientinnen und Patienten entscheidend

Wien (OTS) - Die Informationskampagne zum bewussten Einsatz von Antibiotika in Allgemeinmedizinerpraxen ist für ÖVP Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec eine gute Maßnahme. „Die unsachgemäße Einnahme von Antibiotika muss jedenfalls reduziert werden. Aus diesem Grund sind Konzepte zur Bewusstseinsbildung bei den Patientinnen und Patienten ganz klar der richtige Weg,“ so Korosec.

Korosec weist aber auch darauf hin, dass sich Österreich statistisch gesehen in einem guten Bereich bei der Verschreibung von Antibiotika befindet. Dennoch steigt weltweit die Zahl an Keimen, die gegen Antibiotika resistent sind. „Bakterienstämme lernen gegen Antibiotika resistent zu werden. Dagegen steuern kann man durch den ordnungsgemäßen Einsatz von Antibiotika. Den Patientinnen und Patienten muss der bewusste Umgang mit Antibiotika nähergebracht werden,“ so Korosec. Weiters ergänzt sie, dass beispielsweise verschriebene Packungen zu Ende genommen werden müssen oder man generell bei der Verwendung von zu schmierenden Antibiotika sorgfältiger handeln muss.

Auch wenn die Situation in Österreich im Ländervergleich gut ist, darf man sich dennoch nicht darauf ausruhen. Insbesondere die Gefahr von Krankenhausinfektionen muss im Auge behalten werden „Weltweit ist eine Steigerung der Resistenzstämme zu beobachten und es bedarf der richtigen Maßnahmen, um diesem Problem vorzubeugen. In Spitälern ist insbesondere die Hygiene ein wichtiger Faktor,“ so Korosec abschließend.

